Samsung, dün duyurduğu Galaxy Z Fold7'den S Pen desteğini resmen kaldırdı. Aslında bu bilgi, lansmandan önce ortaya çıkmıştı. Peki Samsung, neden böyle bir şey yaptı? S Pen desteği neden kaldırıldı?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dün gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni ürünlerini tanıttı. Bu bağlamda; Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, Galaxy Z Flip7 FE ve Galaxy Watch 8 serisi ile tanışma imkânı yakaladık. Burada dikkat çeken husus ise Samsung'un Galaxy Z Fold7'deki S Pen desteğini çekmiş olmasıydı. Şirket, Galaxy Unpacked etkinliğinin başından sonuna kadar S Pen'e dair hiçbir şey söylememişti.

Aslına bakacak olursak Galaxy Unpacked etkinliğinden sadece birkaç saat önce yaşanan bir sızıntı, Galaxy Z Fold7'nin S Pen desteğine sahip olmayacağını ortaya koymuştu. Ancak bunun nedeni ilk aşamada anlaşılamamıştı. An itibarıyla bu gizem çözülmüş durumda. Peki Samsung, Galaxy Z Fold7'nin S Pen desteğini niye kesti?

İncelik takıntısı, S Pen'in sonunu getirdi!

Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliğinde yaptığı açıklamaya göre S Pen'in sonunu getiren şey, markanın incelik takıntısı oldu. Evet, Samsung Galaxy Z Fold7, oldukça ince, hafif ve ergonomik bir akıllı telefon. Ancak şirket, bunu sağlayabilmek için ekranın alt kısmında yer alan bir katmandan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu katman, S Pen'den alınan verilerin sayısallaştırılmasını sağlıyordu.

Samsung'un en yeni Galaxy Z telefonları için hazırladığımız inceleme videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Açık konuşmak gerekirse S Pen, Galaxy Z Fold serisi için zaten çok da gerekli değildi. Zira firmanın akıllı kalemini ekstra satın almak ve telefondan ayrı bir şekilde taşımak gerekiyordu. Ayrıca S Pen, Galaxy Z Fold telefonların sadece iç ekranında kullanılabiliyordu. Hâl böyle olunca tüketiciler, zaten S Pen'e çok da sıcak değillerdi. İncelik ve ergonomik faktörü, Samsung'un S Pen'den kolayca vazgeçmesini sağlamış gibi görünüyor.