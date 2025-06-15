Samsung Galaxy Z Fold7'nin tasarımına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Görünen o ki Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni telefonu, iddia edildiği gibi aşırı ince bir yapıda olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung için büyük gün yaklaştı. Zira şirket, birkaç hafta içerisinde düzenleyeceği bir Galaxy Unpacked etkinliğinde en yeni katlanabilir ekranlı telefonlarını duyuracak. Evet, Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7'den bahsediyoruz.

Bu yılın en çok merak edilen model, hiç şüphesiz Galaxy Z Fold7 olacak. Çünkü şu ana kadar ortaya çıkan bilgiler, yaklaşmakta olan telefonun ciddi anlamda ince bir yapıya sahip olacağını gözler önüne serdi. Gelen son bilgiler, bu iddianın doğru olabileceği iddiasını iyiden iyiye güçlendirmiş durumda.

İşte Samsung'un Galaxy Z Fold7 için hazırladığı bir reklam panosu

Samsung'un Galaxy Z Fold7 hazırladığı bir reklam panosu, Reddit'te paylaşıldı. Kaynağı belirsiz olan sızıntı, telefonun ne kadar ince olacağını gözler önüne seriyordu. Bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse; sızdırılan bilgilere göre Samsung Galaxy Z Fold7, açık hâlde 4,5 milimetre, kapalıyken ise 9 milimetre kalınlığında olacak.

Yine Reddit'te paylaşılan başka bir görüntüde ise telefonun render görselleri yer alıyor. Burada dikkat çeken husus, Galaxy Z Fold7'de devasa bir kamera çıkıntısı olacak olması. Burada şöyle bir detaydan bahsetmek mümkün; sızdırılan bilgilere göre Samsung, Galaxy Z Fold7'de 200 MP çözünürlük sunan yeni bir kamera kullanmaya başlayacak. Samsung, tam da bu sensörden kaynalı olarak bu tarz bir kamera çıkıntısı planlıyor olabilir.

Peki siz, Samsung Galaxy Z Fold7 ile ilgili neler düşünüyorsunuz? İnce yapısı, bu telefonu satın almanız için bir kriter olacak mı? Fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.

Samsung Galaxy Z Fold7 hakkında bilinen her şey için: