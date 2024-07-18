Samsung Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 ön siparişe özel 8000 TL'ye varan ek takas desteği, Hepsiburada Limiti ile 3 taksitle ödeme fırsatı ve Galaxy Z Fold6 Kalemli Kılıf veya Galaxy Z Flip6 Yüzüklü Kılıf hediyesiyle Hepsiburada’da.

Samsung, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Galaxy Unpacked etkinliği ile yeni katlanabilir telefonlarını, akıllı yüzüğü Galaxy Ring’i ve akıllı saatlerini tanıttı. Ardından yeni Galaxy Z Fold 6 ve Z Flip 6 ile yeni Galaxy Watch’lar da ön siparişe açıldı.

Hepsiburada’da devam eden özel bir kampanya ise Galaxy Z Fold 6 ile Galaxy Z Flip 6 satın almak isteyenlere güzel bir avantaj sunuyor. 8000 TL'ye varan ek takas desteği, Hepsiburada Limiti ile 3 taksitle ödeme fırsatı ve Galaxy Z Fold6 Kalemli Kılıf veya Galaxy Z Flip6 Yüzüklü Kılıf hediyesiyle ön sipariş verebileceğiniz kampanyada “Eskiyi Kapında Yenile” hizmetiyle eski telefonunu hızlı ve ekonomik bir şekilde yenileyebilirsiniz.

Peki yeni Samsung Galaxy Z Serisi telefonlar neler sunuyor?

Samsung Galaxy Z serisi telefonlar, yüksek performans, yenilikçi katlanabilir ekran teknolojisi ve üstün kullanıcı deneyimi sunarak sektördeki rakiplerinden ayrılıyor. Yeni nesil kamerası, canlı renkleri, yüksek performansı ve katlanabilir özelliği sayesinde kullanıcı deneyimi yeni bir boyut kazandırıyor.

Ayrıca iki cihaz da Samsung’un 7 yıl yazılım ve güvenlik güncelleme taahütü ile yıllarca güncel kalıyor. Yepyeni Galaxy AI özellikleri de kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Galaxy AI “Sketch to Image” özelliği ile telefonlara çizilen herhangi bir şey birer sanat serine dönüşüyor. Yani, basit bir çizim ya da taslağın detaylı ve gerçekçi bir resme dönüştürülmesini sağlayabilirsiniz.

"Circle to Search” özelliğiyle, kullanıcılar bir görüntüde belirli bir bölgeyi daire içine alarak o bölgeyi arama yapmalarına olanak tanınıyor. Ayrıca, artık bu özellik görsel üzerindeki metinleri de tercüme edebiliyor. Anlık çeviri özelliğiyle de telefon görüşmelerinde dil bariyerleri ortadan kalkıyor.

Not Asistanı toplantı notları için çeviri, özetleme ve otomatik biçimlendirme seçenkleri sunuyor, ses kayıtlarını işleyerek doğrudan transkript, çeviri ve özetleme yapabiliyor, PDF dosyalarındaki metinleri tercüme ediyor. Böylece iş yapış şekilleri hiç olmadığı kadar kolaylaşıyor.

Metin oluşturucu basit metinlerden yola çıkarak kurumsal, sosyal medya gibi farklı tonlarda detaylı metinler oluşturabiliyor.

Ürünlere detaylı bakmak gerekirse…

Samsung Galaxy Z Fold6, pembe, gümüş ve lacivert renk seçenekleri ile geliyor. Bu cihaz, 200 Mbps bağlantı hızı ile hızlı ve kaliteli bir iletişim deneyimi sağlıyor. 4400 mAh pil gücü ve 1 TB/512 GB dahili hafıza ile uzun süreli kullanım ve geniş depolama kapasitesi sunuyor. 50 MP çözünürlüğe sahip geniş açılı kamerası, mükemmel fotoğraflar çekmenizi sağlarken, 10 MP selfie kamerası da hem görüşmeler hem selfieler için son derece yeterli. 7,6 inç Dynamic AMOLED ekranı ile canlı ve net görüntüler sunuyor. Android 14 işletim sistemi ve 12 GB RAM kapasitesi ile üstün performans sağlayan bu cihaz, katlanabilir ekran teknolojisi ile sektörde fark yaratıyor.

Samsung Galaxy Z Flip6 ise yeşil, gümüş, sarı ve mavi renk seçenekleri ile sunuluyor. 211 Mbps bağlantı hızı ile kaliteli iletişim imkanı sağlıyor. 4000 mAh pil gücü ve 512 GB/256 GB dahili hafıza ile uzun süreli kullanım ve geniş depolama kapasitesi sunuyor. 50 MP çözünürlüğe sahip geniş açılı kamerası ve 10 MP ön kamerası yüksek kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak tanırken, 6,7 inç Dynamic AMOLED ekranı ile canlı ve net görüntüler sunuyor. Android 14 işletim sistemi ve 12 GB RAM kapasitesi ile üstün performans sağlayan bu cihaz, katlanabilir ekran teknolojisi ile sektörde fark yaratıyor.

Samsung Galaxy Z serisinin tüm ürünlerine göz atmak ve ön siparişle sepetinize eklemek isterseniz;