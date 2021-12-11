Samsung, Kameralı Bir Akıllı Saat Üretmek İstiyor Olabilir

Teknolojinin duracağı yok, Samsung yine inovasyonun dibine vuran bir patentle karşımızda. Keşfedilen bilgilere göre Samsung, açılır kapaklı bir ekrana sahip olacak bir akıllı saat üretmek istiyor ve bu akıllı saatin bir kamerası da olacak.

Bir akıllı saatler kalmıştı. Onlarda da kamera olmazsa olmazdı. Samsung da bu ‘serzenişi’ duymuş olacak ki harekete geçmiş gibi görünüyor. Keşfedilen yeni bir patente göre Samsung, yeni akıllı saatinde o teknolojiyi kullanacak gibi görünüyor.

Hangi teknoloji? Kameralar tabii ki. Bir tek akıllı saatler eksikti onlara da kameralar gelecek. Bileğinizde sadece saati göstermek amacıyla bulundurduğunuz bir cihazın nerelere gelmiş olduğu gerçekten çok ilgi çekici değil mi? Neyse gelin neymiş ne değilmiş bu patent bakalım.

Kapaklı ekran, altında kamera

WIPO’da keşfedilen yeni bir şirket patentinde sürgülü ekranlı bir akıllı saatten bahsediliyor. Fotoğraftaki cihazın şeklinden bir Galaxy Watch olduğu belli oluyor ve ekranın ‘uzatılabildiği’ görülüyor. Uzatılabilmekten kasıt ise bir sürgülü kapak. Yani kapak kapalı tutulup ekran korunabilecek ve sadece ihtiyaç duyulduğunda açılabilecek. Bu da kullanım ömrünü uzatacak.

Bu kapaklı ekrana gömülü bir de kamera bulunacak. Bu kapağı açarak kamerayı açığa çıkarabilecek ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz. Siz bir akıllı saatte kamera bulunması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın.