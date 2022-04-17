Samsung, Şeffaf Ekranlı Telefon Üzerinde Çalışıyor Olabilir

Katlanabilir ve yuvarlanabilir telefonlar derken, son dönemde akıllı telefonlardaki değişikliklerin genelde 'ekran' genelinde gerçekleştiği söylenebilir. Ancak Samsung'un bu karışıma bir de 'şeffaf ekranları' eklemesi söz konusu olabilir.

Şeffaf ekranlı telefonlar uzun bir süredir teknoloji dünyasının gündeminde yer alıyor. Henüz elimizde şeffaf ekrana sahip bir akıllı telefon örneği bulunmasa bile görünen o ki Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, gelecek modellerinde bu özelliği değerlendirmeyi planlıyor.

Yeni çıkan belgelere göre bir süredir yuvarlanabilir ekranlı telefonlar üzerinde çalışmakta olduğu bilinen Samsung denkleme bir de şeffaf ekranları eklemek istiyor. SamMobile, Samsung’un WIPO’ya (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) şeffaf telefon ekranları için de başvuruda bulunduğunu bildiriyor.

Şeffaf ekranın opaklığını ayarlamak bile mümkün olabilir

Buna göre yapılan başvuruda iki farkı tasarımın olduğu; ancak her ikisinde de telefon ekranının ana ekrandan uzanan şeffaf bir bölümünün yer aldığı ifade ediliyor. Hatta görünüşe göre bu genişletilmiş kısmın opaklığını ayarlamak da mümkün olabilir gibi duruyor.

Belgelerde bu tür bir teknolojinin özellikle de artırılmış gerçeklik adına son derece faydalı olabileceği belirtiliyor. Buna göre bahsi geçen genişletilmiş ekran bölümü sayesinde dijital nesnelerin, gerçek dünyadaki her şey görünür durumdayken gösterilmesi mümkün olabilir. Mesela bu özellik sayesinde bir artırılmış gerçeklik oyununda hedefleri avlarken onları görmeniz daha kolay bir hale gelebilir. Bununla birlikte yürürken telefonunuzda bir şeyler yazmaya odaklandığınızda bu özellik, bir şeylere çarpma olasılığınızı bir hayli azaltabilir.

Tabii bu tür uygulamalarda her zaman söz konusu olduğu gibi, böyle bir teknolojiyi yakın zaman içerisinde gerçek bir akıllı telefonda göreceğimizin garantisi yok. Ancak bu yine de Samsung'daki mühendislerin gelecek teknolojileri için hangi ihtimaller üzerinde çalıştığına dair bize bir fikir veriyor.