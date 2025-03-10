Samsung'un Mart 2025 Güvenlik Güncellemesi Geldi: İşte Güncellemeyi Alan Telefonlar!

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One UI 7 için bekleyiş sürerken bugün Samsung telefonlara Mart 2025 güvenlik güncellemesi sunulmaya başlandı.

Birçok Samsung modeli bugün itibarıyla Mart 2025 güvenlik güncellemesini almaya başladı.

Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi yılan hikâyesine döndü ve hâlâ ne yazık ki Samsung telefonlara getirilebilmiş değil. Şirket çalışmalarını sürdürürken bugün birçok modele Mart 2025 güvenlik güncellemesini göndermeye başladı.

Bu yeni güncelleme, Samsung’un tespit ettiği 11 kritik güvenlik açığını kapatıyor ve 40 yüksek öncelikli güvenlik iyileştirmesi içeriyor. Büyük özellik değişiklikleri getirmeyen bu güncellemeyi Ayarlar > Yazılım Güncelleme bölümünden kontrol edebilirsiniz.

Mart 2025 güvenlik güncellemesini alan Samsung telefonlar

  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S23
  • Galaxy S23+
  • Galaxy S23 Ultra
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Z Fold 5
  • Galaxy Z Flip 5
  • Galaxy Z Fold 4
  • Galaxy Z Flip 4

Güncellemenin tıpkı önceki güncellemelerde olduğu gibi bölgelere göre farklı zamanlarda kullanıma sunulabileceğini belirtmiş olalım.

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Kaynak : https://9to5google.com/2025/03/10/samsung-march-2025-security-update-these-devices/
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