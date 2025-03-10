Samsung Galaxy S23 ailesinde garip bir sorun yaşanıyor. Herhangi bir düşmeye maruz kalmayan telefonlarda bile ekran çizgileri oluşmaya başladı. Samsung, konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2023 yılında piyasaya sürdüğü Galaxy S23 serisi akıllı telefonlarda garip bir sorun patlak verdi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlara göre pek çok kullanıcı, ekranda beliren bir çizgiden muzdarip. Sorunun kaynağı ve Samsung'un bir çözüm üretip üretmeyeceği şimdilik bilinmiyor.

Özellikle de Samsung'un topluluk forumlarında yapılan paylaşımlar, sorunun Galaxy S23 ailesindeki tüm modellerde görülebileceğini ortaya koyuyor. Kullanıcılar, telefonlarını düşürmediklerini ve herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını söylüyorlar. Ancak bazı kullanıcılara göre bu sorun, telefona yüklenen son güncellemeden sonra (hangi sürüm olduğu belirsiz) yaşanmaya başladı.

Ekrandaki yeşil çizgi Galaxy S23 Ultra'da böyle görünüyor

Bu arada; Galaxy S23 ailesini etkileyen sorun yeni başlamamış gibi görünüyor. Gizmochina'daki meslektaşlarımızın Samsung forumlarında yaptığı incelemeye göre ekrandaki çizgi, ilk olarak Aralık 2024'te ortaya çıkmış. Ancak o dönemler sadece bir kullanıcı, Kasım 2024 güvenlik güncellemesini yükledikten kısa bir süre sonra bu sorunu yaşamaya başladığını ifade etmiş. Bildirimlerin çoğalması, sorunun yayılmaya başladığının açık bir göstergesi.

Galaxy S23'teki sorun böyle görünüyor:

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Samsung Galaxy S23 ailesini etkileyen sorunun nedeni şimdilik belli değil. Bu telefonların Türkiye'de de ne kadar popüler olduğunu düşünecek olursak, sorundan muzdarip olan okurlarımız da olabilir. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa ne yapacağınıza dair sizleri yeniden bilgilendireceğiz.