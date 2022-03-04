Samsung Galaxy S22 Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıttığı Galaxy S22 ailesini Türkiye'de ön siparişe açtı. Böylelikle Galaxy S22 Türkiye fiyatları da belli oldu. İşte Türkiye'deki modellerin özellikleri ve fiyatları...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yaklaşık bir ay önce düzenlediği Galaxy Unpacked etkinliğinde 2022 model amiral gemisi telefonu Galaxy S22 ailesini tanıtmıştı. Serinin en dikkat çeken modeli, hiç şüphesiz Galaxy S22 Ultra'ydı. Zira bu akıllı telefon, Galaxy Note serisinin yerine geçmişti ve dahili S Pen ile gelen ilk Galaxy S telefondu. Şimdi bu modeller için, önemli bir gün.

Samsung Türkiye, lansman sonrası yaptığı açıklamada Samsung Galaxy S22 ailesinin ön siparişlerinin 4-13 Mart aralığında yapılacağını söylemişti. An itibarıyla bu akıllı telefonlar ön siparişe açılmış durumda. Böylelikle Samsung, Galaxy S22 ailesinin fiyatlarını da açıklamış oldu. Peki bu akıllı telefonlar hangi özelliklere sahipler ve tüketicilere neler vadediyorlar?

Karşınızda Samsung Galaxy S22 ve Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 ile Samsung Galaxy S22+ arasında temel olarak iki fark var. Bunlardan birincisi ekran boyutu. Bugün itibarıyla Türkiye'de de satın alınabilen Galaxy S22 6,1 inç, Galaxy S22+ ise 6,6 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Telefonların birbirinden ayrıldığı bir diğer nokta ise bataryaları. Samsung Galaxy S22'de 25 watt hızlı şarj desteği sunan 3.700 mAh kapasiteli batarya mevcutken Galaxy S22+'ta 45 watt hızlı şarj ve 4.500 mAh kapasite görüyoruz. Galaxy S22'nin yalnızca 128 GB, Galaxy S22+'ın ise 128 GB'ye ek olarak 256 GB depolama alanı seçeneği ile satın alınabileceğini de belirtelim.

Samsung Galaxy S22 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç, Dynamic AMOLED 2X, Full HD çözünürlük, 120 Hz tazeleme, 1300 nit

6,1 inç, Dynamic AMOLED 2X, Full HD çözünürlük, 120 Hz tazeleme, 1300 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Android 12 tabanlı One UI 4 Batarya: 3.700 mAh (25 watt hızlı şarj)

Samsung Galaxy S22+ teknik özellikleri:

Ekran: 6,6 inç, AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, Full HD çözünürlük, 120 Hz tazeleme, 1750 nit

6,6 inç, AMOLED, Dynamic AMOLED 2X, Full HD çözünürlük, 120 Hz tazeleme, 1750 nit İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 10 MP

10 MP Arka Kamera: 50 MP + 12 MP + 10 MP

50 MP + 12 MP + 10 MP İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Android 12 tabanlı One UI 4 Batarya: 4.500 mAh (45 watt hızlı şarj)

Telefonlarla ilgili detaylı bilgiler için sizleri buradaki haberimize bekliyoruz.

Serinin en güçlü modeli: Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22 Ultra, senin hem en güçlü hem de en pahalı modeli olarak karşımıza çıktı. 128 GB, 256 GB ya da 512 GB depolama alanı ile tercih edilebilen telefon, 6,8 inç büyüklüğünde QHD+ çözünürlük sunan 120 Hz'lik ekranla geliyor. Serinin diğer üyelerinden ayrı olarak 40 MP çözünürlük sunan ön kamera ve 108 MP ana kameraya sahip olan Galaxy S22 Ultra, 100x Space Zoom teknolojisiyle geliyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra teknik özellikleri:

Ekran: 6,8 inç AMOLED, 120 Hz, QHD+

6,8 inç AMOLED, 120 Hz, QHD+ İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1

Snapdragon 8 Gen 1 RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

128 GB, 256 GB, 512 GB Ön Kamera: 40 MP

40 MP Arka Kamera: 108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

108 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Batarya: 5.000 mAh (45 watt hızlı şarj)

5.000 mAh (45 watt hızlı şarj) İşletim Sistemi: Android 12 tabanlı One UI 4

Android 12 tabanlı One UI 4 Renkler: Burgundy, Phantom Black, Green, Phantom White

Samsung Galaxy S22 Ultra ile ilgili detaylı bilgiye buradaki haberimiz üzerinden erişebilirsiniz.

Samsung Galaxy S22 Türkiye fiyatları:

128 GB depolama alanına sahip Galaxy S22: 14.499 TL

256 GB depolama alanına sahip Galaxy S22+: 19.999 TL

128 GB depolama alanına sahip Galaxy S22 Ultra: 22.999 TL

Şu an için diğer depolama alanları için fiyat bilgisi yer almıyor.

Samsung Galaxy S22 Ultra inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Samsung Galaxy S22 ailesi için hazırladığımız ön inceleme videomuzu ise aşağıdan izleyebilirsiniz: