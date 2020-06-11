Galaxy S20 Lite 5G, Farklı Bir İsimle Karşımıza Gelebilir

Samsung, yaklaşan CES 2021 etkinliğinde bizlere yeni telefonu Galaxy S20 Lite 5G’yi tanıtabilir. Markanın zamanında izlediği politikayı tekrarlayabileceğini düşünerek yeni akıllı telefonun, Galaxy S20 Fan Edition veya Galaxy S20 FE isminde gelebileceğini ekleyelim.

Samsung, yakında karşımıza çıkaracağı Galaxy Note20, Galaxy Note20+, Galaxy Fold 2, Galaxy Z Flip 5G gibi telefonlarının yanında, bize bir sürpriz daha yapabilir. Sürprizden kastımız, birbirinden farklı model ve çeşitlilikle sunulan Galaxy A serisi telefonlar değil.

Tüketici elektroniği sektörünün adeta sahnesi hâline gelmiş CES, 2021 yılında yapılacak olan etkinliğinde bizlere farklı yenilikler sunacak. Birçok kaynaktan ortaya çıkan verilere göre Samsung, bizlere Galaxy S20 Lite modelini sunabilir. Açıklananlara göreyse yeni modelin 5G seçeneğiyle birlikte geleceği düşünülüyor.

Samsung Galaxy S20 Lite 5G, ‘Fan Edition’ adı altında bizlerle buluşabilir:

Şimdiye kadar farklı kaynaklardan bildirilen Samsung’un yenileyeceği model, SamMobile tarafından bugün onaylandı. Henüz resmi bir açıklama olmamasına karşın yeni telefonun tanıtılacağı zaman, Aralık 2020 veya Ocak 2021 olarak tahmin ediliyor. Telefonun ismininse Galaxy S20 FE veya Galaxy S20 Fan Edition olabileceğini ekleyelim.

Aslında geçmişe baktığımızda, benzer bir olaya şahit olmuştuk. Samsung tarafından 2016 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note7, sorunlarıyla gündeme oturan bir telefon olmuştu. Yenilikçi tasarım çizgilerine sahip model, 2017 yılında yenilenmiş hâliyle tekrar satışa sunulmuştu ve ismi Galaxy Note FE olarak revize edilmişti. Bunca yıl sonra tekrar aynı politikayı izleyen marka, yenilenmiş telefonunu bizlerle buluşturmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy S20 FE’nin model numarası SM-G780 ve SM-G781 olarak ortaya çıkmıştı. Galaxy S10 Lite’ın model numarasının da SM-G770 olduğunu düşünürsek olayların sır perdesi biraz daha aralanıyor diyebiliriz. Yeni çıkacak olan model hakkında bilmeniz gereken diğer bir noktaysa ABD’de satışa sunulacak modelin 5G bağlantı özelliğiyle birlikte geleceği. SM-G780 numaralı global modelin bağlantı konusunda hem 5G hem de 4G LTE destekleyebileceğini ekleyelim.

Özellikleri hakkında çok fazla bir bilgiye sahip olmamakla birlikte cihazın Android 10 desteğiyle geleceğini söyleyebiliriz. One UI 2.5 arayüzüne sahip olacak cihazın, en az 128 GB depolama alanıyla geleceğini düşünüyoruz. İşlemci ve RAM olarak Galaxy S20’nin özelliklerini taşıyabileceği belirtilen telefonun ekranının 6,2 inç boyutunda ve düz bir yapıya sahip olacağı düşünülüyor.