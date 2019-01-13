2019'un en çok beklenen teknolojik gelişmelerinden bir tanesi olan 5G destekli Samsung telefonlar CES 2019'da sergilendi, neredeyse kimse farkına bile varmadı.

CES 2019 bitti fakat neredeyse kimsenin dikkatini çekmeyen bir şey gerçekleşti. Business Insider’da yer alan habere göre dünyanın en büyük telefon üreticilerinden Samsung, 5G destekli akıllı telefon prototipini sergiledi ve neredeyse kimsenin dikkatini çekmedi.

Tabii, gösterilen şeyin tam ve bitmiş bir telefon değil bir prototip olduğunu unutmamak gerekiyor. Samsung ve Verizon işbirliği ile üretilecek olan, geçtiğimiz aralık ayının başında Qulacomm’un Hawaii’de düzenleyeceği etkinlikte tanıtılacağı açıklanan telefonun prototipiydi. Yani, sadece 5G’nin neler yapabileceğini gösteriyordu.

Telefon öylece duruyor. Hatta görülmesi bile çok zor.





Telefonun daha yakından görünüşü. 5G telefonun sanki biraz daha farklı olmasını beklerdik.

Çalışan bir ekranla birlikte operasyonel bir ünitesi, ses açma kısma tuşları, güç tuşu ve Bixby tuşu bulunuyor.

Cihazın ekranında ise telefonun özelliklerini gösteren bir demo video yer alıyor.

Fotoğraf parladığı için görülmesi zor fakat ekranın sağ köşesinde bir çentik yer alıyor.

Telefon cam korumanın içinde yer aldığı için cihazla ilgili çok fazla detay bilinmiyor. Tüm detaylarını öğrenmek için Samsung'un telefonu tanıtmasını beklememiz gerekecek.