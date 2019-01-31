Geçtiğimiz yıl Note9 modelini duyururken ilk Galaxy Watch'u da beraberinde tanıtan Samsung, Galaxy Watch ailesine sportif bir üye dahil etmeyi planlıyor. Tamamen spor odaklı olan bu yeni akıllı saatin 20 Şubat'ta Galaxy S10 ile birlikte tanıtılması bekleniyor.

Samsung'un giyilebilir teknoloji alanındaki popüler ürün serisi Galaxy Watch, yakında yeni spor versiyonuyla kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yeni akıllı saatin 20 Şubat'ta Galaxy S10 ile birlikte duyurulması bekleniyor.

Şimdilik kod adının Pulse olduğunu bildiğimiz akıllı saat, ABD ve Güney Kore'de onaylandı. Pulse adı verilen akıllı saatin şimdilik neye benzediği ya da hangi özellikleri barındırdığı bilinmiyor.

Donanımı ile ilgili resmi bir bilgi olmasa da yeni akıllı saatin Exynos 9110 yongasından güç alması bekleniyor. Ayrıca Super AMOLED Gorilla Glass DX+ ekranıyla birlikte NFS ve GPS donanımlarını barındırması bekleniyor.

Galaxy Watch'un ilk versiyonu sıradan bir nabız ölçer içeriyordu. Yeni çıkacak olan spor odaklı Galaxy Watch'un Apple Watch ile rekabet etmek için elektrokardiyogram (EKG) teknolojisini ekleyip eklemediğini hep birlikte göreceğiz.

Peki bu akıllı saatin fiyatı ne kadar olacak? İlk çıkan Galaxy Watch'un Bluetooth versiyonu 350 dolar iken, LTE versiyonu 399 dolardı. Yeni Galaxy Watch'un da 300 dolar ile 400 dolar aralığında olacağı düşünülüyor. Yeni Galaxy Watch'un büyük olasılıkla 20 Şubat'ta tanıtılacağı düşünülüyor ancak eğer 20 Şubat'ta tanıtılmaz ise bir hafta sonrasında gerçekleşecek olan MWC (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğinde tanıtılacağı kesin.