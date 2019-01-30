Samsung Galaxy S10, S10+ ve S10 Lite Modellerinin Satış Tarihleri Kesinleşti

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Samsung Galaxy S10 serisinin tam olarak hangi tarihte çıkacağı ve piyasaya sürüleceği kesinleşti.

Bugüne kadar hakkında en fazla dedikodu çıkan model, Samsung Galaxy S10 serisi oldu. Daha fazla kullanıcı baskısına dayanamayan Samsung, sonunda bu son serisinin satış tarihlerini açıkladı. Daha önceden tarihle ilgili yapılan tahminlerin, neredeyse nokta atışı tutturulduğu görülüyor.
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Samsung Galaxy S10 Serisi 20 Şubat'ta Geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bütün Galaxy S10 serisinin üretimine 25 Ocak 2019 tarihinde başlamıştı. Bu modellerin halka sunulması ise 20 Şubat tarihinde, San Francisco’da gerçekleşecek.

Samsung Galaxy S10 serisinde yer alan bütün modellerin farklı farklı özellikleri bulunacak. Modellerin ne tür özelliklere sahip olacağı henüz net değil ancak Samsung Galaxy S10 Plus modelinin çok ince çerçevelere ve ekran tasarımına sahip olacağı biliniyor.
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Samsung firması ile ilgili bir de kötü bir haber bulunuyor. Çıkacak olan Galaxy S10 serisindeki bütün cep telefonları 4G uyumlu olacak. Henüz şirketin 5G için hazır olmadığı ifade ediliyor. İlk 5G alacak olan cep telefonu modelinin Samsung için Galaxy S10 olacağı biliniyor. Bu haberden sonra tüm gözler, 20 Şubat tarihi için San Francisco’ya çevrildi.

Kaynak : https://www.neowin.net/news/samsung-reportedly-begins-mass-production-of-the-galaxy-s10-series
Etiketler: samsung, samsung galaxy, Galaxy S10
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