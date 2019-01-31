Samsung'un yeni nesil kablosuz kulakiçi kulaklıkları olacak Galaxy Buds, Samsung Türkiye'nin garanti sayfasında görüntülendi.

Kablosuz kulaklıklar günden güne daha popüler hale gelirken akıllı telefon üreticileri de kablosuz kulaklıklar konusunda sessiz kalmıyor. Apple, kablosuz kulakiçi kulaklık isteyen müşterilerine AirPods’lar ile yanıt verirken, Samsung da Gear X İcon ile bu ihtiyacı karşılıyordu. En azından şu ana kadar.

Samsung Türkiye web sitesinin cihazların garanti süreleri ile ilgili bölümünde Gear X İcon adlı kablosuz kulaklıkların yanında bir de Galaxy Buds adında yeni bir ürün görüntülendi. Sızıntılara göre Galaxy Buds, Samsung’un yeni kablosuz kulakiçi kulaklık modeli olacak ve Samsung, bu model ile birlikte Gear markasına veda etmiş olacak.

Galaxy Buds hakkında henüz detaylı bir bilgi bulunmuyor ancak cihazların Gear X İcon yerine gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca Galaxy Buds’ın Galaxy akıllı telefonların kutusundan çıkan kulaklıkları da geliştirmekte olan AKG tarafından geliştirilmiş olma ihtimali de bir hayli yüksek. Galaxy Buds’un Galaxy S10’lar ile birlikte tanıtılması bekleniyor.