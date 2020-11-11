Samsung, Yeni Bir Akıllı Telefon Patenti Aldı (Video)

Samsung, hem önünde hem arkasında dört tarafı kavisli uçtan uca ekran olan kızaklı bir telefon patenti aldı. Henüz patent aşamasında olan telefon görsel açıdan etkileyici görünse de gerçek bir ürüne dönüşüp dönüşmeyeceği muamma.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung şu sıralar ocak ayında tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S21 üzerine odaklanmış durumda. Ancak görünüşe göre birtakım Samsung mühendisi, Galaxy S21’den daha heyecan verici bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Samsung’un ekim ayında almış olduğu bir patente göre şirket, cihazın neredeyse tamamının ekrandan oluştuğu bir “surround display” tasarım üzerinde çalışıyor. Söz konusu tasarım ilk başta Xiaomi’nin Mi Mix Alpha modelini anımsatıyor olsa da temelde çok daha karmaşık bir cihaz gösteriyor.

Samsung'un hem önü hem arkası uçtan uca ekran olan akıllı telefon konsepti

LetsGoDigital’in Giuseppe "Snoreyn" Spinelli ile birlikte üç boyutlu bir konsepte dönüştürdüğü patente göre Samsung’un “tam ekranlı” yeni telefon konsepti, Mi Mix 3 benzeri kızaklı bir yapıya sahip olacak.

Patentte “elektronik cihaz” olarak tanımlanan söz konusu konseptte telefonun her iki yüzünde de tamamen çerçevesiz, üzerinde herhangi bir çentik ya da delik bulunmayan dört tarafı kavisli ekranlar yer alıyor.

Samsung, iki yüzü de boydan boya ekran olan akıllı telefonun kameralarını cihazın içine gizlemiş durumda. Kullanıcılar, kızağı kaydırarak kameraları gün yüzüne çıkarabiliyorlar. Ayrıca cihazın her iki yüzünde de ekran bulunduğundan kameralar hem ön hem de arka kamera olarak kullanılabiliyor.

Samsung, söz konusu konseptte akıllı telefonun bir ekranı kullanılırken diğer ekranın kapatılacağını ve adeta cam arka yüzey gibi görüneceğini belirtiyor. Ayrıca tıpkı Galaxy Z Fold modellerinde olduğu gibi kullanıcılar, bir ekrandan diğerine geçiş yaptıklarında cihaz, görüntüyü otomatik olarak diğer ekrana taşıyacak.

Tahmin edebileceğini gibi bu ilginç ancak heyecan verici konseptte herhangi bir fiziksel tuş bulunmuyor. Ayrıca cihazın gövdesinde SIM kart takabileceğiniz bir girişe de yer almadığından yalnızca eSIM ile kullanabiliyorsunuz. Güç tuşu olarak ise bir piezoelektrik sensör kullanılıyor.

Samsung’un yeni akıllı telefon konseptinin gerçekten heyecan verici olduğunu söyleyebiliriz ancak piyasaya sürülecek nihai bir ürün haline getirilip getirilemeyeceği hakkında yorum yapmak zor. Ayrıca şirketlerin aldıkları her patenti gerçek bir ürüne dönüştürmediklerini de unutmamak gerekiyor.

Samsung'un tamamen ekrandan oluşan akıllı telefon patentinin konsept videosu