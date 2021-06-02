Samsung, 2 TB ve 4 TB depolama alanı seçeneklerine sahip, kurumsal müşterilerine yönelik geliştirdiği yeni SSD'sini tanıttı. Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre göre ZNS teknolojisine sahip yeni SSD, önceki modellere göre 4 kat daha uzun ömürlü.

Samsung Electronics, kullanıcı kapasitesini maksimum seviyeye çeken ve son derece uzun ömürlü olan SSD'si PM1731a'yı tanıttı. Altıncı nesil V-NAND üzerine inşa edilen SSD, Zoned Namespace teknolojisine sahip ve kurumsal şirketlere yönelik tasarlanmış.

Yeni PM1731a, 2 TB ve 4 TB olmak üzere iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip olacak. Aynı zamanda üzerinde bulunan çift bağlantı sayesinde SSD, hızlı ve kesintisiz bir şekilde işlem görmeye devam ederken arıza verme ihtimalini minimuma düşürecek.

Yeni SSD'nin seri üretimine bu yıl başlanıyor

Zoned Namespace (ZNS) teknolojisi ekosistemini genişletmek isteyen Samsung, yeni SSD'lerinde bu teknolojinin dahil edilmesine son derece önem veriyor. Zoned Namespace sayesinde SSD'ler, verileri kullanım ve erişim sıklığına göre gruplara ayırıyor ve bu grupları kendi içindeki bağımsız bölgelerde saklayarak daha hızlı işlem yapılmasına olanak sağlıyor. Samsung, ZNS teknolojisi sayesinde verileri yeniden işleyip düzenleme süresini olabildiğince minimuma indirmeyi hedefliyor.

Samsung, yeni SSD'nin önceki modellere göre 4 kat daha uzun ömürlü olduğunu ve sunucu altyapısı sayesinde çevre dostu bir cihaz olacağını belirtti. PM1731a SSD'nin fiyatı henüz belli değil ancak bu yılın ikinci yarısından itibaren seri üretime başlanması bekleniyor.