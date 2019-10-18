Samsung’un katlanabilir telefon macerası sona erecek gibi görünmüyor. Zira Samsung, Galaxy Fold için çalışmalara devam ediyor. Yayınlanan bir rapor, Galaxy Fold 2’nin 2020’de duyurulacağını belirtti.

Samsung, Galaxy Fold’u Şubat 2019’da Galaxy S10 serisi ile birlikte duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan dayanıklılık sorunları nedeniyle telefonun piyasaya çıkışı ertelenmişti. Galaxy Fold, dayanıklılık çalışmalarının ardından Eylül ayında yeniden piyasaya sürüldü.

ETNews’te yayınlanan bir rapora göre Samsung, Galaxy Fold’dan daha küçük ekranlı Galaxy Fold 2 için çalışmalara devam ediyor. Yayınlanan rapora göre Galaxy Fold 2’nin ekranındaki tek değişiklik, ekran boyutunda olmayabilir.

Samsung, Galaxy Fold’un ekranında şeffaf plastik polimid(PI) koruyucu katman kullanmıştı. Şirket, ikinci nesil katlanabilir telefonunda bu katmanı, çizilmeye dayanıklı ultra ince camla(UTG) değiştirebilir.

ETNews, yayınladığı raporda Galaxy Fold 2’nin, Galaxy Fold’dan daha ucuz olacağını belirtti. Rapora göre Galaxy Fold 2’nin fiyatı 1500 dolar seviyelerinde olacak. Ancak Samsung, katlanabilir telefonlarında UTG kullanırsa, fiyatı bu seviyeye indiremeyebilir. Samsung, maliyeti düşürmek için PI katmana bağlı kalmaya devam edebilir.

Samsung'un Galaxy Fold 2’nin fiyatını düşürmek için başvuracağı bir başka yol da cihazın depolama alanının daha küçük versiyonu olabilir. Galaxy Fold şu an sadece 512GB depolama alanına sahip. SamMobile, Galaxy Fold 2’nin bir 256GB seçeneğinin de olacağını belirtiyor.

Samsung, Galaxy Fold 2’nin fiyatını düşürebilirse, daha fazla kullanıcıya ulaşabilir. Samsung, bir taraftan Galaxy Fold’un sorunları üzerinde çalışmaya da devam ediyor. Şirket, bu deneyimden katlanabilir telefonu daha dayanıklı hale getirecek çözümler çıkarabilir. Kore’de yayına devam eden The Bell, Samsung’un 2020 yılında Galaxy Fold 2’yi duyuracağını iddia etti.