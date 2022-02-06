Sanal Yatırım Yarışması Investimate, 7 Şubat’ta Başlıyor

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü tarafından düzenlenen ve Türkiye’nin en kapsamlı sanal yatırım yarışmalarından olan Investimate, 7 Şubat tarihinde başlıyor.

Borsada ve kripto dünyasında yatırım yapmak hem riskli hem de tecrübe isteyen bir iştir. Nasıl yatırım yapmanız gerektiğini bilmezseniz maalesef bütün sermayenizden olabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, bu yıl 7. kez düzenlenecek olan Investimate isimli sanal borsa yarışması ile hem katılımcıları bilinçlendirmeyi hem de onlara kariyer imkanları sunmayı hedefliyor.

6 hafta süren bir yarışma olacak

Yarışmacılara Foreks altyapısı sayesinde hiçbir risk almadan ve Borsa İstanbul’un canlı veriyle işlem yapma imkânı sunan Investimate, aynı zamanda katılımcılara birçok ödül vadediyor. Yarışmacılar, 6 hafta boyunca Borsa İstanbul’dan alınan canlı verilerle ellerindeki 100.000 TL sanal parayı, hisse senedi, viop ve varant gibi işlemleri kullanarak arttırmaya çalışacak.

7 Şubat tarihinde başlayıp 3 Nisan’da sona erecek yarışmada bakiyesini en çok arttıran 50 kişinin hazırladığı strateji raporları, alanında yetkili jüri üyeleri tarafından incelenecek. Kazananlara ise çeşitli ödüller verilecek.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’taki bütün üniversitelerin öğrencilerinin katılabileceği yarışma hakkında detaylı bilgi almak için burada bulunan bağlantıya tıklayabilir ve başvurunuzu yapabilirsiniz.