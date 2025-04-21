Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, otomotiv sektörüne ilişkin açıklamalar yaptı. Bakan Kacır, 2030 yılı üretim kapasitesi hedefini resmen açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar geldi. Katıldığı bir etkinlikten sonra otomotiv sektörüne ilişkin bilgiler veren Bakan Kacır, yılda 1 milyon adet elektrikli otomobil üretim kapasitesine ulaşmak istenildiğini söyledi.

Otomotiv sektörünün yıllık bazda 37 milyar dolar ihracat yaptığını belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bu sektörün Türkiye için oldukça önemli olduğunu belirtti. Geçtiğimiz yıl boyunca 1,45 milyon adet otomobil üretimi yapıldığını aktaran Bakan Kacır, bu sektörde yepyeni yatırım duyuruları yapılacağını söyledi. Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yatırım yapacak yeni markalarla ilgili bir bilgi paylaşmadı.

1 milyon elektrikli otomobil üretim kapasitesine ulaşılacak!

Bakan Kacır, son dönemlerde yapılan yatırım açıklamaları ve bundan sonraki süreç için şu ifadeleri kullandı:

Çin'in en önemli otomobil markaları arasında olan iki firmanın Türkiye'de üretim yapmasına dönük, biri Manisa, biri Samsun'da olmak üzere yatırımlarını duyurduk. Böylelikle biri 150 bin, diğeri de 200 bin olmak üzere yıllık 350 bin kapasiteyi yine yeni teknoloji olarak Türkiye'ye kazandırmış olacağız. Hedefimiz, 2030'a geldiğimizde yeni nesil araçlarda yıllık 1 milyon üretim kapasitesine erişebilmemiz. Bu, Türkiye'nin otomotiv ihracatını daha ileri düzeylere taşımamızı ve bu dönüşüm sürecinden fayda sağlayan ülkeler arasında yer alabilmesini inşallah sağlayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklama oldukça önemli. Neticede yeni yatırımlar, yeni iş fırsatlarının ve kazanılacak paranın artması anlamına geliyor. Tabii yerli üretim otomobillerin çoğalması fiyat rekabeti açısından da önemli ve vatandaş, sıfır otomobillere biraz daha rahat ulaşabilir.