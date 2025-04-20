Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Bektaş, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistlerini açıkladı. 7 otomobil, yılın en iyisi olmak için detaylıca kıyaslanacak.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimide Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinlikleri kapsamında aday gösterilen otomobillerden bahsetmiştik. Toplamda 42 otomobil, final aşamasından önce aday olarak belirlenmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Bektaş, resmî X hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinliklerinde final aşamasına kalan modelleri gözler önüne seriyor.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistleri:

BYD Seal U

Jaecoo 7

Kia EV3

MINI Countryman

Opel Grandland

Peugeot 3008

Renault Duster

Yukarıdaki liste, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistlerinin sadece SUV modellerden oluştuğunu gözler önüne seriyor. Buradaki en güçlü aday ise bize göre Kia EV3. Bunun nedenini de açıklayalım. Hatırlayan okurlarımız vardır; birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Dünyada Yılın Otomobili 2025'in kazananın Kia EV3 olduğundan bahsetmiştik.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için aday gösterilen tüm modeller hangileriydi?

Dünyada Yılın Otomobili 2025 tüm kazananları için:

Peki sizin favoriniz hangisi?