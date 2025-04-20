Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 Finalistleri Belli Oldu (Bir Aday Çok Güçlü)

1 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Bektaş, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistlerini açıkladı. 7 otomobil, yılın en iyisi olmak için detaylıca kıyaslanacak.

Geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimide Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinlikleri kapsamında aday gösterilen otomobillerden bahsetmiştik. Toplamda 42 otomobil, final aşamasından önce aday olarak belirlenmişti.

Şimdiyse konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Otomotiv Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Bektaş, resmî X hesabından yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklama, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 etkinliklerinde final aşamasına kalan modelleri gözler önüne seriyor.

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistleri:

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistleri

  • BYD Seal U
  • Jaecoo 7
  • Kia EV3
  • MINI Countryman
  • Opel Grandland
  • Peugeot 3008
  • Renault Duster

Yukarıdaki liste, Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 finalistlerinin sadece SUV modellerden oluştuğunu gözler önüne seriyor. Buradaki en güçlü aday ise bize göre Kia EV3. Bunun nedenini de açıklayalım. Hatırlayan okurlarımız vardır; birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Dünyada Yılın Otomobili 2025'in kazananın Kia EV3 olduğundan bahsetmiştik

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 için aday gösterilen tüm modeller hangileriydi?
İLGİLİ HABER

Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 Adayları Belli Oldu (Sizin Favoriniz Hangisi?)

Dünyada Yılın Otomobili 2025 tüm kazananları için:
İLGİLİ HABER

Dünyada Yılın Otomobilleri Belli Oldu: İşte 2025'in En İyi Otomobilleri

Peki sizin favoriniz hangisi?

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://x.com/Babektas/status/1913653713065177158
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler