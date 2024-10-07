Dünyada birçok bina âdeta hayal gücümüzü zorlayan mimari tasarımlara sahip. Bunlardan biri de Şanghay’daki Bund Finans Merkezi. Binanın özelliği ise hareket etmesi. Nasıl yani?

Binanın dışı resmen bir dansçı gibi hareket ediyor. Görenlerin hayranlıkla izlediği binanın hareket ediyor olmasının ardında ise kinetik mimari kavramı saklı.

Binanın dışında yer alan boruların hareket etme amacına ise yakından bakalım.

Sahne perdesi gibi dış cepheye sahip.

Foster&Partners ve Heatherwick Studio’nun iş birliğiyle 420 bin metrekarelik bir alana yapılan Bund Finans Merkezi, Çin tiyatrosundan ilham alarak tasarlanıyor.

Merkezde; ofis alanları, konferans salonları, moda gösterileri ve sanat sergileri için kültür merkezi, lüks butikler ve halka açık bir meydan bulunuyor.

Eski şehir ile yeni finans bölgesi arasında bağlantı noktası görevi gören merkezin amaçlarından biri de eski ve yeni mimari arasında ilişki kurmak.

Bina üzerinde bulunan metalik perdeler ise sürekli bir hareket hâlinde ve tıpkı sahnedeki bir perde gibi açılıp kapanabiliyor, binanın görünümünü değiştiriyor.

Gelelim bunun nasıl olduğuna.

Mekanik olarak hareket ederek binanın dış cephe tasarımına sıra dışı dinamizm katan sistemde 675 ayrı magnezyum alaşımlı püskül katmanlar bulunuyor ve bunlar 3 farklı katmanda hareket ediyor.

Her püskül, renkli paslanmaz çelik kılıflarla kaplı ve kırmızımsı ton veren titanyum nitrür tabakası var. Çin’deki yerel zanaatkârlarla çalışarak yapılan bu püsküllerdeki dokuların ölçüleri değişiklik gösteriyor.

Püsküller yükseldikçe daha dağınık hâle geliyor ve bu sayede ağırlık hissi azalıyor.

Binanın görünümünü komple değiştiren ve binanın âdeta nefes alıyormuş gibi hissettiren dış cephesindeki perde, 144 metrelik turu 14 dakikada tamamlıyor.

Neden hareket eden bir cephe?

Bina, hareketli cephesiyle tiyatrodaki perde hareketlerini taklit ederek, izleyicilere her an değişen bir görsel deneyim sunuyor. Aynı zamanda bu hareketin arkasındaki mekanizma binanın güneş kontrolünü sağlıyor ve enerji verimliliğine de katkıda bulunuyor.

Kinetik mimari, sıradan yapılardan farklı olarak mimarinin durağan bir şey olmadığını da gösteriyor. Bund Finans Merkezi gibi yapılar aslında sürekli bir hareket ve değişim içerisinde olarak şehir manzarasını dinamik hâle getiriyor.

Hem göze hitap eden hem de enerji verimliliği sağlayan bu bina, kinetik mimarinin gelecekte daha fazla yaygınlaşacağının en güzel örneklerinden biri!

Bu tasarımları da inceleyebilirsiniz: