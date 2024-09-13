Mühendislik harikası mega projeler hem devasa yatırımları hem de üstün teknoloji ve mühendislik çözümleri ile dünya sahnesinde ilgi görmeyi başarıyor. Bu içerikte, Suudi Arabistan’ın en büyük ve en dikkat çekici projelerinden biri olan Jubail 2 endüstriyel şehrinden bahsedeceğiz.

Jubail Sanayi Şehri projesinin ilk kısmı, 1983 yılında dünyanın en büyük mühendislik ve inşaat projelerinden biri olarak adını duyurmayı başararak 170'ten fazla sanayi tesisi ve 75.000 sakini ile bölgenin en büyük sanayi merkezi olmayı başarmıştı.

Jubail 2 ise Mevcut Jubail Sanayi Şehri’nin bir uzantısı olarak bölgenin ekonomik ve endüstriyel kapasitesini ciddi anlamda artırmayı hedefliyor.

6200 hektarlık bir alanı kaplayacak devasa bir proje olan Jubail 2, tamamlandığında dünyanın en büyük sanayi şehirlerinden biri olacak.

11 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu bilinen bu projenin dört aşamada tamamlanması ve 2026 yılı itibarıyla tam kapasiteyle faaliyete geçmesi bekleniyor.

Projenin petrokimya sektörünü desteklemeyi amaçladığı ifade ediliyor. Bu sayedeyse ülkenin ekonomisine ve toplumun refah seviyesine katkıda bulunması bekleniyor.

Ayrıca inşa edilecek olan yollar ve 60’a yakın köprü ile projenin güçlü bir ulaşım ağına sahip olmasının sağlanacağı belirtiliyor.

Ek olarak, inşa edilen boru hatları, enerji santralleri, su arıtma tesisleri ve limanlarla şehrin sadece sanayi değil, sürdürülebilir yaşam odağı ile de donatılması amaçlanıyor.

Projede kullanılan mühendislik çözümleri de bir hayli dikkat çekici.

Projenin hayata geçirilmesi sürecindeki olası hataların minimuma indirilmesi için dijital ikiz teknolojisiyle tüm yapıların sanal modellerinin oluşturulduğu belirtiliyor.

Ayrıca, çöl şartlarına uygun özel altyapılar ve dev boru hatlarıyla suyun doğrudan Arabistan Denizi’nden alındığı ve saniyede 200.000 metreküp su taşıma kapasitesine sahip dev sistemlerle şehre dağıtıldığı belirtiliyor.

Jubail 2’nin dikkat çeken özelliklerinden bir diğeriyse, proje kapsamında yer alan dev tuzdan arındırma tesisinin günlük 800.000 metreküp suyu işleyerek hem şehirdeki sanayi tesislerine hem de bölgedeki yerleşim yerlerine temiz su sağlayabilmesi.

Aynı zamanda bu tesisin 2.750 megavatlık bir enerji üretim kapasitesine sahip olduğu biliniyor. Bu sayede bölgedeki enerji ihtiyacının büyük bir kısmının karşılanabileceği söyleniyor.

Sonuç olarak, Jubail 2 projesi hem boyutları hem de kullanılan ileri teknoloji ve mühendislik çözümleriyle dünya çapında dikkat çekiyor.

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