New York şehri dünyanın en ikonik yapılarına ev sahipliği yapmasıyla tanınıyor. Bu içerikteyse bu ikonik yapıların belki de en çarpıcılarından biri olan Steinway Tower’dan bahsedeceğiz.

Steinway Tower, hem inceliği hem de yüksekliğiyle dikkat çekerek yalnızca New York’un değil, tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başarmış bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Peki, 2 milyar dolarlık bir bütçeyle inşa edilmiş olan Steinway Tower’ı bu kadar özel kılan şey tam olarak ne olabilir? Anlatmaya başlayalım.

İnşaatına 2013 yılında başlanan Steinway Tower 2021 yılında tamamlanarak dünyanın en ince gökdeleni unvanını kazandı!

84 katlı olan bu yapı toplamda 60 ultra lüks daireyi bünyesinde barındırıyor.

Dairelerin her birininse yüksek tavanlar, geniş pencereler ve modern tasarımlarla donatıldığı belirtiliyor.

Dünyanın en ince gökdeleni olan Steinway Tower, sadece estetik açıdan değil, aynı zamanda mühendislik ve teknoloji açısından da bir başyapıt olarak görülüyor.

Boyu 435 metre olan bu yapının genişliği ise yalnızca 18 metre.

Tam 435 metre yüksekliğinde olan ve bu yüksekliğiyle dünyanın en uzun gökdelenlerinden biri arasında yer alan bu gökdelenin eni yalnızca 18 metre!

Bu sebeple, onu benzersiz kılan şeyse genişliğiyle yüksekliği arasındaki oran göz önünde bulundurulduğunda gökdelenin boyuna göre inanılmaz ince yapıda olması.

Steinway Tower o kadar ince ki tasarlayan mimarın bile binanın sağlamlığı ile ilgili ilk başlarda şüphe duyduğu ancak yenilikçi mühendislik çözümleriyle bu sorunun önüne geçildiği söyleniyor.

Bu kadar ince bir yapının bu denli yüksek olabilmesinin, ileri mühendislik teknikleri sayesinde mümkün kılındığı belirtiliyor.

Örneğin, yapının çekirdeğinin betonarme yapılarak sağlamlık sağlandığı ve yapının rüzgârlı günlerde bile stabil kalmasını sağlamak amacıyla özel amortisör sistemleri kullanıldığı belirtiliyor.

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