Satürn'ün Aurora'sının Çekilmiş En Güzel Görüntüsü

Bilim insanları Hubble teleskobuyla gaz devi Satürn'ün kuzey ışıklarını kaydetmeyi başardı. İnsan gözünün de görebileceği hale getirilen görüntü Dünya'nın Aurora'sı ile oldukça benzer.

Uzay teleskobu Hubble ile uzayın derinliklerinden Satürn’ün Aurora’sının şu ana kadar çekilmiş en güzel görüntüsü yakalandı. Aynı Dünya’nın kutup bölgelerinde olduğu gibi, Satürn'ün de kuzey ışıkları fotoğraflarda görüntülendi.

Geçen sene Satürn’ün kuzey kutbu güneşe doğru eğim aldığında, ünlü Satürn keşif aracı Cassini ve Hubble sayesinde şu zamana kadar çekilmiş en iyi Aurora görüntüsü de elde edilmiş oldu. Kaydedilen görüntülerde Aurora’yı mavi görmekteyiz ama aslında bu gördüğümüz ultraviyole bir ışık. Hubble ile çekilen ultraviyole Aurora görüntüleri; gözlerimizin görebileceği renklere çevrildi.

Satürn'ün kutuplarında oluşan bu görüntünün sebebi ise hidrojen gazı manyetik alanında üretilen yüksek güçlü elektronlarla etkileşiminden doğan ışık. Günün sadece 11 saat olduğu Satürn’ün güçlü manyetosferi ve hızlı rotasyonu sayesinde Aurora’sı da oldukça yoğun ve hızlı şekilde değişiyor.

Keşif aracı Cassini sayesinde Satürn’ü gözlemleyen bilim insanları, gece yarısından biraz önce oluşan yoğun Aurora’nın Dünya’dakine oldukça benzediği; kaynağının da güneş rüzgarları olduğunu fark etti. Alınan Hubble görüntüleri ile Cassini’nin sağladığı veriler, konuyla ilgili önemli bir bağlam sağladı. Eylül ayında gaz devi Satürn’de kaybolmadan önce Cassini aracı, Satürn’ün kuzey ışıklarına dair daha önce görülmemiş bir özelliğe dair veriler de toplamayı başardı.

Satürn de Dünya gibi manyetik alana sahip ve tıpkı bizimki gibi kuzey ışıkları var. Yine de Satürn’ün Aurora’sının işleyişi hakkında öğrenilecek daha çok şey var.