SEC'in Bitcoin (BTC) ETF onayı verdiğini söylediği paylaşım, kripto para piyasalarını salladı. Ancak hesabın hack'lendiği bilgisi, BTC fiyatında sert bir düşüşe yol açtı. İşte yaşananlar...

Kripto para piyasaları, son dönemde sadece ABD'nin ETF onayına odaklanmış durumda. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), tarafından spot Bitcoin (BTC) işlemlerine ETF onayı verilmesi, devasa şirketlerin doğrudan BTC satın alabilmelerini sağlayacak. Hâl böyle olunca piyasa, milyarlarca dolarlık para girişi beklentisi içerisinde.

Konu çok kritik olsa da SEC, bu konuda çok mantıksız tavırlar sergiliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamalar, yıllardır ertelenmekte olan kararın biraz daha geciktirilmesi için her şeyin yapıldığını gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz gece yaşanan bir olay ise "Pes artık!" dedirtti.

SEC'in resmî X hesabından ETF onayı paylaşımı yapıldı: Ama...

SEC'in "@SECGov" kullanıcı adına sahip resmî X hesabı, geçtiğimiz gece önemli bir paylaşıma ev sahipliği yaptı. Söz konusu paylaşımda, BTC için yıllardır beklenen ETF onayının sonunda verildiği ifade ediliyordu. Bu çok önemliydi çünkü kripto para piyasalarına milyarlarca dolar para girmesi, artık an meselesiydi. Ancak paylaşımdan dakikalar sonra, ilginç bir gelişme yaşandı.

İşte SEC'in paylaşımı:

Bugün SEC, Bitcoin ETF'lerinin tüm kayıtlı ulusal menkul kıymet borsalarında listelenmesine onay verdi.



Onaylanan Bitcoin ETF'leri, yatırımcıların sürekli korunmasını sağlamak için sürekli gözetim ve uyumluluk önlemlerine tabi olacaktır.



"Bugünkü onay, piyasa şeffaflığını artırıyor ve yatırımcılara düzenlenmiş bir çerçeve dahilinde dijital varlık yatırımlarına etkin erişim sağlıyor. Başkan, Gary Gensler"

Hesabın hack'lendiği açıklandı :)

@SECGov Twitter hesabının güvenliği ihlal edildi ve yetkisiz bir paylaşım yapıldı. SEC, spot bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelenmesini ve ticaretini onaylamadı.

SEC Başkanı Gary Gensler, SEC'in paylaşımından dakikalar sonra yeni bir paylaşım yaptı ve söz konusu haberin doğru olmadığını söyledi. Gensler tarafından yapılan açıklamaya göre SEC'e ait hesap hack'lenmişti.

Gensler, kripto para piyasası için tehlikeli bir isim. Çünkü geçmişte, kendisiyle ilgili çok çarpıcı iddialar gündeme geldi. Hatırlayanlar vardır; Gary Gensler, geçtiğimiz yıl Binance'e dava açmadan hemen önce milyonlarca dolarlık BTC short işlemi açmıştı. Yani yetkili isim, BTC'nin düşeceği yönünde işlem açıp, ardından da dava sürecini başlatmıştı.

X'in güvenlik ekibi, hack'lemeyi doğruladı: İnanıp inanmamak tartışma konusu!

X'e bağlı hesaplardan biri olan "Safety", konuyla ilgili paylaşım yaparak, SEC'in hesabına yetkisiz müdahale ettiğini açıkladı. Ancak bu açıklama çok da tatmin edici türden değildi. Zira açıklamaya göre SEC hesabının kayıtlı olduğu telefon numarası üzerinden yetkisiz erişim yapılmıştı. Üstelik @SECGov adresinin iki faktörlü doğrulama özelliği aktif değildi.

X'in konuyla ilgili paylaşımı:

@SECGov hesabının ele geçirildiğini, tamamladığımız ön araştırma ile doğrulayabiliriz. Araştırmamıza göre, güvenlik ihlalinin X'in sistemlerinin herhangi bir ihlalinden kaynaklanmadığı, bunun yerine kimliği belirsiz bir kişinin, @SECGov hesabıyla ilişkili bir telefon numarasının kontrolünü ele geçirmesinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Ayrıca, hesabın ele geçirildiği sırada hesapta iki faktörlü kimlik doğrulamanın etkin olmadığını da doğrulayabiliriz. Tüm kullanıcıların bu ekstra güvenlik katmanını etkinleştirmelerini öneririz.

BTC, yaşananlar üzerine sert bir düşüş yaşadı!

SEC'in hesabının hack'lenmesi ve bunun üzerine yaşananlar, BTC fiyatlarında sert etki yaptı. Açıklamadan önce 47 bin dolar seviyelerinde işlem gören BTC, kararla birlikte 48 bin dolar ila 44 bin 750 dolar arasında sert bir hareket gösterdi. Ortalığın durulması ile BTC fiyatı, 46 bin dolar seviyelerine geldi. Manipülasyonun böylesi...