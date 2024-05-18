Mutfakta hummalı bir çalışma, lezzetli ve göz alıcı yemekler... Ama bir dakika, şeflerin taktığı bu beyaz büyük şapkaların hikâyesi de ne?

Size bir sır verelim: Şeflerin başındaki o devasa beyaz şapkalar, estetik görüntüden ziyade bir zamanlar mutfakların yükselen yıldızı Fransız bir şefi simgeliyor.

Bu ikonik şapkaların ise neden uzun olduğunu, hatta farklı boyutlara sahip olduğunu öğrenince yemeklere bakışınız da değişebilir.

Bir zamanlar Marie Antoine Carême adında bir şef vardı.

Carême, yemek pişirme sanatında bir dahi olarak kabul edilirken merak ettiğimiz o beyaz uzun şapkanın da öncüsüydü. Çeşitli uzunlukta gördüğümüz bu şapkalar, neden tek bir boyutta değildi?

Şapkanın boyu, o dönemdeki şeflerin hiyerarşisini yansıtıyordu. Şapka ne kadar yüksekse takan şefin de o kadar büyük bir ustalık ve deneyime sahip olduğu anlamına geliyordu. Onun döneminde, mutfak sadece yemek pişirmenin ötesine geçti; bir sanat ve organizasyon alanı hâline geldi.

1800'lerin başlarında Carême, tüm şeflerin belirli bir üniformaya ihtiyacı olduğuna karar verdi ve hijyenin sembolü beyaz rengi seçti.

Tabii bununla da yetinmedi, aynı zamanda şeflerin otoritelerini göstermek için bir işarete ihtiyacı olduğunu düşündü ve uzun beyaz şapkalar da tam olarak bu işlevi görmeye başladı. O dönemde, şeflerin sıradan insanlardan ayrılması gerekiyordu ve şapka bu ayrımı sağlayan bir simge hâline geldi.

Carême'nin kendisi, otoritesini göstermek için en uzun şapkalara sahip olanlardan biriydi. "Casque a meche" adı verilen şapkası 45 cm boyundaydı ve dik durması için kartonla güçlendirilmesi gerekiyordu.

Elbette hijyen ve sanitasyon gereği kullanılan şapkalar, sadece bu nedenle de kullanılmıyordu.

Bu uzun şapka şefin, mutfakların hâkimi olduğunu ve her yemek masasında tahtını koruduğunu gösteriyor.

Gördüğünüz gibi bu uzun şapkalar ne kadar yüksekse, şefin o kadar kıdemli olduğu biliniyor. Yani bir restorana gittiğinizde uzun şapkalı bir aşçı görürseniz, yiyeceğiniz yemeğin kalitesinden kuşku duymayın!

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