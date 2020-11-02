XDA Developers, 2010 yılından kalma olduğu düşünülen ve hiçbir zaman tanıtılmayan Sony Ericsson VAIO prototip akıllı telefonun görüntülerine ulaştı. Görüntülere baktığımızda cihazın döneminin oldukça ilerisinde bir tasarıma sahip olduğunu görebiliyoruz.

Günümüzde milyonlarca kişinin kullandığı teknolojik ürünler, her zaman bugünkü görünümünde değildi. Büyük teknoloji şirketleri, cihazlar için en uygun formu bulmak için pek çok farklı prototip cihaz geliştirdi. Bu tür prototip cihazlar, teknoloji şirketlerinin bütçe ve tasarım kısıtlamalarına takılmadan neler yapabileceğini gözler önüne seriyor.

Döneminin çok ilerisinde görünen bu prototip cihazlardan biri de Japonya merkezli Sony'nin VAIO ile yollarını ayırmadan önce geliştirdiği Sony Ericsson VAIO prototipiydi. XDA Developers, cihazın muhtemelen 2010 yılından kalma olduğunu söylüyor. Dilerseniz gelin, sözü fazla uzatmadan Sony ile VAIO iş birliğinde geliştirilen bu cihazın nasıl göründüğüne ve neler sunduğuna daha yakından göz atalım.

Karşınızda hiçbir zaman tanıtılmayan Sony Ericsson VAIO akıllı telefon:

Üstte ve altta kalın çerçeveleri bulunan 5,5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Sony Ericsson VAIO prototip akıllı telefon, bu özellikleriyle döneminin akıllı telefonlarından pek de farklı görünmüyor.

Android 2.1 Eclair yazılımı üzerinde çalışan akıllı telefon, ekranın altında fiziksel geri, ana sayfa ve menü tuşlarını barındırıyor. Ancak bunların hepsi, o dönemlerde Android akıllı telefonlarda görmeye alışık olduğumuz özellikler.

Cihazı sıra dışı kılan şeyse ekranın altındaki klavyeyi ortaya çıkarmaya yarayan iki aşamalı menteşe yapısı. Bu iki aşamalı menteşe yapısı sayesinde ekranı düz bir şekilde kaydırdığınızda klavye ortaya çıkarken, biraz daha kaydırdığınızda ekran dik bir konuma geliyor ve dizüstü bilgisayarı andıran bir görünüm ortaya çıkıyor.

Klavyeden söz etmişken alan kısıtlamalarına rağmen Sony'nin bu kısımda da Android tuş setini boşluk tuşunun hemen yanına eklediğini görebiliyoruz.

Cihazı arka tarafa çevirdiğimizde tam ortada büyük bir VAIO logosu, üstte tek bir arka kamera ve flaşın hemen yanında daha küçük bir Sony Ericsson logosu ve en alt kısımda cihazın prototip olduğunu gösteren bir işaret bulunuyor.

Hatta cihazı herhangi bir masa üzerinde kullanırken kaymasını önlemek ve sallanmadan durmasını sağlamak için köşelerde dört tane lastik ayak bile var. Bağlantı tarafındaysa cihazın önünde bir kulaklık jakı, arka tarafında da bir mini USB bağlantı noktası var gibi görünüyor.

Döneminin çok ilerisinde olan Sony Ericsson VAIO prototipi, o dönemler piyasaya sürülse belki de sık seyahat eden ve hareket halindeyken çalışmak zorunda olan kişilerin bir numaralı tercihi olabilirdi. Peki, siz bu prototip cihaz hakkında neler düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.