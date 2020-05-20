Serious Sam 4, Ağustos Ayında Kullanıcılarla Buluşacak

Croteam'in Serious Sam 4 oyunu, ağustos ayında kullanıcılarla buluşmayı hedefliyor. Sayısız düşmanıyla hafızamıza kazınan Sam'in yeni maceralarına tanık olmayı hepimiz merakla bekliyoruz.

Uzun zamandır ses seda çıkarmayan Croteam, Serious Sam 4 ile sessizliğini bozmaya karar verdi. Bu sabah tanıtım reklamını paylaşan Devolver Digital, Serious Sam 4 için yayınlanma tarihini Ağustos 2020 olarak açıkladı. Kesin bir tarih verilmemesine karşın yayınlanacak platformlar hakkında bilgiler paylaşıldı. Oyunun Steam ve Stadia platformlarında olacağını söyleyen şirket, PC platformunu doğrulamış durumda. Ne yazık ki oyunun herhangi bir konsolda oynanabileceği bilgisi paylaşılmadı.

Serios Sam düşmanlarını parçalamak için geri dönüyor

'Binlerce düşman' kavramının devam oyununda da geçerli olduğunu paylaşılan videoda görebiliyoruz. Alıştığımız Sam, bomba gibi geliyor. Serinin önceki oyunlarına baktığımızda, düşman sayısının çokluğu yine devam edecek. Serious Sam hayranlarını mutlu edecek bu durum, sınırlarını zorlayacak gibi gözüküyor. Legion System adı verilen yukarıdaki videoda da görüldüğü gibi Serious Sam 4’ün, ekranınızı kirleteceğinden şüpheniz olmasın. Paylaşılan videoda 10.000 kadar düşmandan bahsediliyor. Gerçekten bu kadar çok düşman olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz.

Şu anda Steam üzerinde 61,00 TL’ye ön sipariş verebileceğiniz oyunun diğer serileri duyuru nedeniyle indirimde. Ön siparişte bulunmak isteyen okurlarımızın acele etmesini tavsiye ediyoruz. Ağustos ayından sonra oyunun fiyatının artabileceğini hatırlatmakta fayda var. Son olarak Serious Sam 4, Mısır’da geçmeyecek gibi görünüyor. Oyunun Afrika’da geçmesi yönünde iddiaların da mevcut olduğunu belirtelim.