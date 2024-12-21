Sinema sektöründe çalışanların iddiasına ve bu iddialardan sonra meraklı izleyicilerin doğruladığı teoriye göre filmlerdeki kötü karakterlerin çoğu iPhone yerine Android kullanıyor.

Eğer bir film izlerken karakterin Android telefon kullandığını fark ederseniz işkillenmekte fayda var. O kişi, filmin gizli kötü karakteri olabilir…

Özellikle 2020 yılında, yazar ve yönetmen Rian Johnson’ın verdiği röportajda ortaya atılan iddiaya göre Apple ürünleri, filmlerde kötü karakterler tarafından pek kullanılmıyor.

Rian Johnson, “Knives Out” (Bıçaklar Çekildi) filmi için röportaj verirken bu konuya değindi.

Yönetmen Johnson, şöyle demişti: “Bunu söylemem gerekip gerekmediğini bilmiyorum. Çarpıcı bir açıklama olduğu için değil ama yazacağım bir sonraki gizem filminde beni ele vermemesi için. Neyse, söyleyeceğim. İlginç bir şekilde Apple, iPhone’ları filmlerde kullanmamıza izin veriyor ancak kötü karakterler iPhone kullanamıyor.”

Bazı filmlerin sanat departmanında, aksesuar sorumlusu olarak görev alan Heidi Koleto, “Wrap Drinks” adlı podcast’in bir bölümünde şunları söylemişti: “Bir keresinde bir karakterin sarhoş bir şekilde araba kullanırken telefonuna bakması ve arabasını çarpması gereken bir senaryo aldım. Bir kısa mesaj açılacaktı ancak bunu yapamayacağımızı, karakteri bir iPhone ile oluşturduğumuzu, böyle bir şey olursa Apple’ın bir daha asla bizimle çalışmayacağını söyledim.”

Bu teoriyi destekleyen örnekler verecek olursak:

(Spoiler içeriyor.)

HBO’nun sevilen dizisi “Succession”da, genellikle "kötü karakter" diye nitelendirilecek karakter olmasa da ailedeki karakterlerin çoğu iPhone kullanırken Logan Roy, Gerri Kellman ya da Tom Wambsgang gibi rakip karakterler Apple ürünleriyle görülmüyor.

Söz konusu “Bıçaklar Çekildi” filminde, Jamie Lee Curtis’in oynadığı karakter ve Ana de Armas’ın canlandırdığı karakter iPhone kullanıyor. Chris Evans’ın canlandırdığı karakter ise Apple ürünü kullanmıyor. Filmin sonlarına doğru, Evans’ın karakterinin kötü olduğu ortaya çıkıyor.

Kiefer Sutherland’ın başrolü oynadığı “24” dizisinde iyi karakterler MacBook kullanırken kötü karakterler PC kullanıyor.

Elbette bu teori her zaman doğru değil. Apple ise bu iddianın varlığını hiçbir zaman doğrulamadı veya reddetmedi.

Senaryo gereği karakterlerin Android veya iPhone telefon veya MacBook kullanması gerekebiliyor. Apple, “Hiçbir filmde kötü karakterler Apple ürünleri kullanamaz!” diye bir ültimatom vermiyor, telif haklarında böyle bir yönerge yok.

Ancak “Apple ürünü; en iyi ışıkta, Apple ürünlerini ve Apple Inc.’i olumlu yönde yansıtacak bir biçimde veya bağlamda gösterilir.” ifadesi var.

Yani Apple’ın marka imajını korumak için bu konuya biraz özen gösterdiğini söyleyebiliriz. Tabii ki bazı filmlerde veya dizilerde kötü karakterlerin Apple ürünleri kullandığını görmeniz mümkün. Mesela en bariz örneklerden biri, John Wick’te, John’un köpeğini öldüren ve arabasını çalan adam iPhone kullanıyor.

2024 yılında vizyona giren "Trap (Tuzak)" adlı filmde ise seri katil karakteri, iPhone kullanıyor.

Siz bu teoriye uyan veya uymayan ipuçları yakaladınız mı hiç? Yorumlara yazın!

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