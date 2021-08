Milyonları ekran başına kilitleyen bazı dizilerin aslında kitaplardan uyarlama olduğunu biliyor muydunuz? Bugün sizlere kitaplardan uyarlanıp milyonlarca izleyiciye ulaşan dizileri listeledik.

Severek takip ettiğimiz veya bir solukta bitirdiğimiz dizilerin bazıları aslında kitaplardan uyarlanmış olabiliyor. Mesela Netflix yapımı The Witcher’ın aslında oyundan değil de kitaplardan ve kısa hikayelerden uyarlandığını biliyor muydunuz? Bazı dizi uyarlamaları kitaptan aşırı uzaklaşması ya da kitapla aynı etkiyi yaratamaması sebebiyle bolca eleştirilir. Ancak bazı yapımlar var ki izleyicisinden tam not alır.

Bu haberimizde gerek IMDb gerek Rotten Tomatoes’ta kullanıcıların beğenisini toplayıp yüksek oy alan dizi uyarlamalarına bakacağız.

Sevilen kitaplardan uyarlanan diziler:

Pretty Little Liars (Küçük Tatlı Yalancılar)

The Outsider (Yabancı)

A Series of Unfortunate Events (Talihsiz Serüvenler Dizisi)

Elementary

Orange Is The New Black (Turuncu Yeni Siyah)

The Witcher

The Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü)

Outlander

Mindhunter

The Queen's Gambit (Vezir Gambiti)

Westworld

Anne With An E (Yeşilin Kızı Anne)

Gençlik gizem dizisi: Pretty Little Liars

Vizyon tarihi: 8 Haziran 2010

IMDb puanı: 7,4

Rotten Tomatoes puanı: %81

Amerikalı yazar Sara Shepard’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Pretty Little Liars, IMDb puanı biraz düşük olsa da yedi sezon süren uzun soluklu bir diziydi. Hikaye, grup üyelerinden biri kaybolan dört arkadaşın bir yılın ardından bir araya gelmesiyle başlıyor. Grup üyeleri “A” takma adlı birinden rahatsız edici mesajlar almaya başlayınca acaba sırlarını ne kadar süre saklamaya devam edebilecekler? Bu dizi 2015 yılında Star TV’de Küçük Tatlı Yalancılar adıyla yayınlanmıştı.

Stephen King seyirciyi germeye devam ediyor: The Outsider

Vizyon tarihi: 12 Ocak 2020

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes puanı: %91

Korku ve gerilim türlerinin usta kalemi Stephen King’in aynı adlı kitabından uyarlanan bu mini dizi, genç bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili gibi görünse de zamanla işler karanlık ve doğaüstü bir hal alıyor.

İsmiyle müsemma bir dizi: A Series of Unfortunate Events

Vizyon tarihi: 13 Ocak 2017

IMDb puanı: 7,8

Rotten Tomatoes puanı: %96

Çocuk serisi Talihsiz Serüvenler Dizisi ile tanınan Daniel Handler’ın aynı adlı dizisinden uyarlanan bu yapım, 2017’de Netflix dizisi olarak yayınlandı. Dizi, anne babası ölen üç çocuğun ebeveynlerinin gizemli ölümlerini araştırmasını ve Kont Olaf adındaki kötü niyetli vasinin eline düşmelerini konu alıyor.

Farklı bir Sherlock Holmes dizisi: Elementary

Vizyon tarihi: 12 Ocak 2020

IMDb puanı: 7,9

Rotten Tomatoes puanı: %95

Sir Arthur Conan Doyle’un Sherlock Holmes adlı kitap serisi pek çok film ve televizyon dizisine uyarlandı ancak yapımlardan çok azı Elementary kadar ses getirdi. Orijinal kitap serisinin modern bir uyarlaması olan Elementary’de Sherlock Holmes’un New York Polis Teşkilatı’na yardımcı olmak için New York’a taşındığını görüyoruz. Dizide ayrıca Watson karakterini de görüyoruz. Watson, Holmes’e yardımcı olmak için kiralanan eski bir doktor rolünde oynuyor.

Bir hapishane entrikalarını izlediğimiz: Orange Is The New Black

Vizyon tarihi: 11 Temmuz 2013

IMDb puanı: 8,0

Rotten Tomatoes puanı: %90

Amerikalı yazar Piper Kerman’ın anı kitabı Orange Is the New Black: My Year In a Women’s Prison kitabından uyarlanan Orange Is The New Black, sadece Piper karakterine odaklanmıyor. La Casa de Papel gibi çok oyunculu (ansambl) kadroya sahip. Dizinin yapımcıları başarılarını biraz da buna bağlıyor. 2013’te vizyona giren dizi, 2019’da sona erdi.

Aslında oyundan uyarlanmamış: The Witcher

Vizyon tarihi: 29 Aralık 2019 Temmuz 2013

IMDb puanı: 8,2

Rotten Tomatoes puanı: %67

Witcher dizisinin video oyun serisinden uyarlandığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Witcher, Andrzej Sapkowski tarafından ilki 1993’te sonuncusu 2013’te yayınlanan 6 kitap 15 kısa hikayeden uyarlanan bir dizi. Bir canavar avcısı olan Geralt’ı konu alıyor. Geralt, insanların kendi avladığı canavarlardan bile daha kötü olduğu bir dünyada kendine yer bulmakta güçlük çekmektedir…

Distopya gibi distopya dizisi: The Handmaid’s Tale

Vizyon tarihi: 26 Nisan 2017

IMDb puanı: 8,4

Rotten Tomatoes puanı: %82

Margaret Atwood’un feminist bir distopyada geçen romanı The Handmaid’s Tale, doğurabilen kadınları “mülk” olarak gören totaliter bir toplumda geçiyor. Atwood’un 1985’te yazdığı bu eserin dizi versiyonu başarılı oyunculuklar sayesinde büyük topladı. Tabii ki pek çok kitap uyarlaması yapım gibi The Handmaid’s Tale da kitaptan biraz farklı noktalara evrilerek farklı şeyler işliyor.

Zaman yolculuğu esintili bir dizi: Outlander

Vizyon tarihi: 9 Ağustos 2014

IMDb puanı: 8,4

Rotten Tomatoes puanı: %89

Amerikalı yazar Diana Gabaldon’ın aynı adlı kitap serisinden uyarlanan Outlander dizisi, İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşayan bir savaş hemşiresinin aniden zamanda yolculuk yaparak 1743 İskoçya’sına dönüşünü konu alıyor. Zamanda yolculuğun karmaşık yapısını çözmeye çabalarken bir yandan da kendi hayatını korumaya çalışmaktadır. Bir de yaşadığı iki ayrı zaman diliminden iki farklı adama aşık olunca işler iyice sarpa sarar…

Gerçek FBI ajanlarının hikayesi: Mindhunter

Vizyon tarihi: 13 Ekim 2017

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %95

Netflix’in Mindhunter dizisi, ilhamını emekli FBI ajanı John E. Douglas ve Mark Olshaker’ın yaşadıklarını yazdığı Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit adlı kitabından alıyor.

1970’li yıllarda geçen dizide, iki FBI ajanının seri katillerle yaptıkları görüşmeleri izliyoruz. Bunu yaparkenki amaçlarından biri de beyinlerinin nasıl işlediğini anlamak. Dizinin ilk iki sezonu boyunca ajan Holden Ford ile Bill Tench sosyopat beyinlerin altında yatan motivasyonları anlayabilmek için kendi yöntemlerini geliştiriyor. Dizinin üçüncü sezonunun gelip gelmeyeceği şimdilik muamma.

The Queen's Gambit

Vizyon tarihi: 23 Ekim 2020

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %97

Walter Tevis’in aynı isimli romanından uyarlanan The Queen’s Gambit, ünlü bir satranç oyuncusuna dönüşen öksüz Beth Harmon’un hikayesini ele alıyor. Hem kitap, hem de Netflix’in mini dizi şeklindeki yapımında Beth’in bir işte ustalaşmayla gelen bedeli nasıl ödediğini görüyoruz. Netflix’te yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören dizi, şirketin en çok ilgi gören mini dizisi olma unvanını taşıyor.

2058 yılındayız: Westworld

Vizyon tarihi: 2 Ekim 2016

IMDb puanı: 8,6

Rotten Tomatoes puanı: %81

HBO’nun bilim kurgu dizisi Westworld, Amerikalı yazar Michael Crichton’un 1974 yılında yazdığı aynı isimli kitaptan uyarlandı. 2016’da vizyona giren bol aksiyonlu dizi, robotlara nasıl davranılması gerektiğine ve kurumsal sınırların etikliğine değiniyor.

Görselliğiyle içimizi açan bir dizi: Anne With An E

Vizyon tarihi: 12 Mayıs 2017

IMDb puanı: 8,7

Rotten Tomatoes puanı: %60

Kanadalı yazar Lucy Maud Montgomery tarafından 1908 yılında yazılan Anne of Green Gables kitabından uyarlanan Anne With An E, tabii ki kitabın biraz daha modern hali. 19. yüzyıl sonlarında yaşayan öksüz küçük kız Anne'in Prince Edward Adası'ndaki yeni yaşamına nasıl yön verdiğini izliyoruz...

