OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu olacak OnePlus 13’ün arka tasarımı ortaya çıktı. Görünüşe göre şirket, önemli tasarım değişiklikleriyle karşımıza çıkacak. İşte cihaz hakkında bildiğimiz her şey.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi telefonu olacak OnePlus 13’ün tanıtılmasına hâlen uzun bir süre var. Ancak şimdiden bilgiler gelmeye başladı. Bugün de telefonun arka tasarımı ortaya çıktı. Sızıntı, Weibo’daki bir paylaşımdan geldi.

Gelen render görüntüler, telefonun nasıl görüneceğine dair fikir edinmemizi sağlıyor. Cihazın geçen aralıkta tanıtılan OnePlus 12’nin halefi olacağını belirtelim.

Yenilenmiş bir tasarımla gelecek

Yukarıda gördüğünüz gibi arkadaki kamera modülüne bir bakış atabiliyoruz. Cihaz, kare benzeri bir şekildeki ada içine yerleştirilmiş üçlü kamera ve bir flaş kurulumuyla gelecek. Şirketin burada tasarım değişikliği yaptığını anlayabiliyoruz. Önceki modelde yuvarlak bir kurulum vardı. Ayrıca öncekinin aksine kamera adasının yanlarına metal şerit eklenmemiş. En büyük benzerlikleri, kameranın ortasına eklenen Hasselblad logosu.

Bunlar dışında sağ ve sol taraflara yerleştirilmiş, önceki nesli andıran fiziksel düğmeler karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde kavisli ekran tasarımı kullanmaya devam edileceği de görülebiliyor. Tabii ki hâlâ tanıtılmasına aylar olduğu için bu tasarıma kesin olarak bakmamak gerekiyor. OnePlus, çıkışına kadar bazı değişiklikler yapabilir.

Nasıl özelliklere sahip olacak?

Telefonun özellikleri konusunda da daha önce bazı bilgiler gelmişti. Cihazda 2K çözünürlüklü 6,8 inçlik OLED panel görebiliriz. İşlemcisinin ise Qualcomm’un ilerleyen zamanlarda tanıtacağı yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 4 olacağı iddiaları var. Doğruysa cihaz, bu işlemciyi kullanan ilk telefonlardan olacak. Bunun dışında ekran içi parmak içi sensörü ve periskop telefoto kamera bekleniyor. Tanıtım tarihi yaklaştıkça daha fazla bilgi edinebileceğiz.