Kendimizi keşfetmeye başladığımız ergenlik dönemine odaklanan Netflix yapımı Sex Education; farklı karakterleri ve üzerinde durduğu konularla çıktığı ilk günden bu yana oldukça büyük bir ilgiyle izleniyor. Ancak bu demek değil ki Sex Education, bu tarz konulara odaklanan tek dizi. Bu yazımızda, Sex Education severlerin sevebileceği, benzer konulu 10 diziyi derledik.

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix’e ait en popüler yapımlarda birisi olan Sex Education; ergenliğinin zirvesindeki bir lise öğrencisi olan Otis Milburn ve arkadaşlarının seks ve cinselliğe adım attıkları bu yaşlarda karşılaştıkları sorunlara odaklanıyor. Sevilesi atmosferi ve duygusal bir bağ kurması oldukça kolay olan renkli karakterleriyle Sex Education; gerçek hayatta hepimizin karşılaşabileceği sorunlara dair son derece bilgilendirici olabiliyorken, yer yer komik ve histerik de olabiliyor.

Bu yazımızda, şimdilik Netflix’te hali hazırda 3 sezonu bulunan Sex Education’ın yeni sezonunu beklerken “Şöyle Sex Education benzeri bir dizi olsaydı da izleseydik, “ diyenleriniz için bir dizi listesi hazırladık. Keyifli okumalar.

Sex Education severlerin sevebileceği 10 dizi:

Skins

Misfits

Big Mouth

She’s Gotta Have It

Easy

Wanderlust

The End of the F***ing World

Fresh Meat

Looking for Alaska

Everything Sucks!

Her iki sezonda bir tüm oyuncuları değişen: Skins

Vizyon tarihi: 2007

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Charles Martin, Simon Massey, Jack Clough

Oyuncular: Kaya Scodelario, Nickolas Hoult, Dev Patel, Joe Dempsie, Hannah Murray, Mike Bailey

En basit haliyle bir dram dizisi olarak tanımlayabileceğimiz Skins, aslında bir dramdan çok daha fazlası. Skins, Bristol City’de yaşayan ergenlik çağındaki bir grup gencin, örnek alabilecekleri düzgün bir otoriter figür olmadan kendi kimliklerini bulmaya çalışmalarına odaklanıyor. Ancak temelde aslında tek istedikleri şey sevmek, sevilmek ve mutluluğu bulmak olan bu gençler, onlara yol gösterecek herhangi bir kişi olmadığı için sık sık yolunu kaybediyor. Sex Education’da da olduğu gibi; eğer büyümenin artı ve eksilerini konu edinen ‘ciddi’ bir dizi arayışındaysanız, Skins tam size göre.

İngiliz gençlik dizilerini sevenlerin hoşuna gidebilecek: Misfits

Vizyon tarihi: 2009

IMDb puanı: 8,2

Yönetmen: Tom Green, Jonathan van Tulleken

Oyuncular: Robert Sheehan, Iwan Rheon, Nathan Stewart-Jarrett, Antonia Thomas, Lauren Socha

İngiliz gençlik dizisi Misfits; toplum hizmeti görevine çarptırılan birbirini tanımayan bir grup genç suçlunun başına gelen absürt olaylara odaklanıyor. Görev esnasında birden bire ortaya çıkan bir elektrik fırtınasına yakalanan gençlerin, fırtına sonrasında birtakım gizemli olağanüstü güçler elde etmesiyle olayların iyice ilginç bir hal aldığı Misfits’in; İngiliz komedilerini sevenlerin oldukça hoşuna gidebileceğinin garantisini veriyoruz.

Ergenliğin derinlerine indiğimiz: Big Mouth

Vizyon tarihi: 2017

IMDb puanı: 7,9

Yönetmen: Bryan Francis, Joel Moser, Bob Suarez

Oyuncular: Nick Kroll, John Mulaney, Jessi Klein, Maya Rudolph

Ergenlik zamanlarınızda yaşadığının bütün utanç verici anları hatırlamak istiyorsanız, Big Mouth tam size göre. Her ne kadar Sex Education’ın değindiği konuların ciddiyetinden uzak olsa da Big Mouth; kendine has komik ve alaycı tarzıyla ‘büyüme’ temasını oldukça dürüst ve açık bir şekilde ele alıyor. Yani hem biraz güleyim, hem de cinsellik konusunda bilgileneyim diyorsanız Big Mouth tam size göre.

Hayatı kendi kurallarına göre oynayan bir kadın hikayesi: She’s Gotta Have It

Vizyon tarihi: 2017

IMDb puanı: 6,8

Yönetmen: Spike Lee

Oyuncular: DeWanda Wise, Anthony Ramos, Lyriq Bent

Hikayemizin baş karakteri Nola Darling, ilk bakışta kendisiyle ilgili her şeyi çözmüş gibi gözüküyor. Cinselliğiyle oldukça barışık, hayatını toplumun normlarına göre değil de kendi kurallarına göre yaşayan genç bir kadın olan Nola’nın yaşamı, açık ilişki yaşadığı üç erkekle sorunlar yaşamaya başlamasıyla giderek karmaşık bir hal alıyor. Tıpkı Sex Education’ın baş karakteri Otis gibi Nola da, ilişkiler ve kendisiyle alakalı öğrenmesi gereken çok fazla şey olduğunu fark ediyor.

Ergenlikten çıkmak tüm sorunları çözmez: Easy

Vizyon tarihi: 2016

IMDb puanı: 6,9

Yönetmen: Joe Swanberg

Oyuncular: Michael Chernus, Jane Adams, Elizabeth Reaser

Ergenlik zamanlarını çoktan geride bırakmış olmanız; Easy’nin de gösterdiği üzere hayatınız ve kişiliğiniz ile ilgili her şeyi çözmüş olduğunuz anlamına gelmiyor. Birden fazla karakter ve ilişkiye odaklanan bir antoloji dizisi olan Easy, tekdüzelikten sıkılıp evliliklerine biraz heyecan katmak isteyen bir çiftten, ilişkinin kendisi değil de bir parçası olmayı öğrenmeye çalışan bir kadına kadar pek çok farklı hikayeye odaklanıyor. Easy, anlattığı olaylarla güldürürken bir yandan da bilgilendirerek size pek çok şey katabiliyor.

Sex Education'ı izleyenlerin sevebileceği: Wanderlust

Vizyon tarihi: 2018

IMDb puanı: 7,1

Yönetmen: Luke Snellin, Lucy Ticherniak

Oyuncular: Toni Collette, Steven Mackintosh, Joe Hurst

Easy’e benzer bir şekilde Wanderlust da cinsel farkındalıkların ergenlik zamanlarında değil de daha ilerleyen zamanlarda ortaya çıkması durumunda olabileceklere odaklanıyor. Hayatınızı adamayı ve beraber bir aile kurmayı seçtiğiniz kişi sizi cinsel açıdan tatmin edemezse ne olur? Peki ya evli ve çocuklu iki insan ilişkilerini açık yaşamaya karar verirse? Bu sorular, dizinin cevap aradığı birkaç sorudan sadece ikisi. Eğer Sex Education’ın konu edindiği ve cevap aradığı karmaşık cinsel olaylar aradığınız şey ise, Wanderlust’ı da sevmeniz kuvvetle muhtemel.

Ciddi konuları mizahla harmanlayan: The End of the F***ing World

Vizyon tarihi: 2017

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Jonathanh Entwistle, Lucy Tcherniak, Destiny Ekaragha, Lucy Forbes

Oyuncular: Jessica Barden, Alex Lawther, Steve Oram,

Eğer tuhaf İngiliz gençlik dramaları sizin kaleminizse, garantisini veriyoruz ki The End of the F***ing World tam size göre. The End of the F***ing World, ayrı ayrı oldukça sorunlu denebilecek iki genç olan Alex ve Alyssa’nın birlikte kaçmaya karar vermesiyle yaşanan olayları konu ediniyor. Sex Education’a benzer olarak The End of the F***ing World de çocuklarının hayatında tam olarak var olamayan ebeveynlerin ve karmaşık aile ilişkilerinin çocuklarda yol açabileceği sonuçlara odaklanıyor. Böyle söyleyince kulağa biraz karanlık gelmiş olabilir; ancak dizi, tıpkı Sex Education gibi, ciddi konuları içine biraz da mizah katarak ele alıyor.

Hayatlarında bağımsızlık elde eden genç insanların yer aldığı: Fresh Meat

Vizyon tarihi: 2011

IMDb puanı: 7,8

Yönetmen: Jamie Jay Johnson, DAvid Kerr, Annie Griffin

Oyuncular: Zawe Ashton, Greg McHugh, Kimberley Nixon, Jake Whitehall

Bir diğer İngiliz yapımı dizi olan Fresh Meat, hayatları üzerinde ilk defa bağımsızlık elde eden bir grup genç insanın hikayesine odaklanıyor. Fresh Meat; sevilesi oldukları kadar kusurlu da olan bir grup genç öğrencinin, ortak kullanımlı bir rezidansta yaşamaya başlamalarıyla gelişen komik olayları anlatıyor.

Büyüme temasının işlendiği bir başka yapım: Looking for Alaska

Vizyon tarihi: 2019

IMDb puanı: 8,1

Yönetmen: Clea DuVall, Rachel Lee Goldenberg, Rashaad Ernesto Green, Megan Griffiths

Oyuncular: Charlie Plummer, Kristine Froseth, Denny Love

Çoğunuzun The Fault in Our Stars'ın (Aynı Yıldızın Altında) yazarı olarak tanıdığı John Green’in bir diğer aynı isimli romanından uyarlanan Looking for Alaska; aşk, hayat ve ilişkiler hakkında aslında olduğundan daha fazla şey bildiklerini sanan gençlere odaklanıyor. Sex Education’a benzer olarak Looking for Alaska da büyüme temasını işliyor.

90'lı yıllarda yaşayan bir grup gencin anlatıldığı: Everything Sucks!

Vizyon tarihi: 2018

IMDb puanı: 7,5

Yönetmen: Michael Mohan, Yh Russo-Young

Oyuncular: Jahi Di'Allo Winston, Peyton Kennedy, Patch Darragh, Sydney Sweeney

Sex Education’ın da bulunan ilginç unsurları sevdiyseniz, Everything Sucks!’ı da büyük ihtimalle seveceksiniz. 90’lı yılların ortasında Amerika’da yaşayan bir grup uyumsuz gencin, tüm okulda yayınlanacak olan bir film çekmek için bir araya gelmesini anlatan Everything Sucks!; Sex Education gibi reddedilme, ebeveyn eksikliği ve cinselliği keşfetme gibi temalara odaklanıyor.

Konusu ve karakterleri gereği Sex Education’ı andıran 10 diziyi listelediğimiz yazımızın sonunca gelmiş bulunmaktayız. Umarım aralarında ilginizi çeken bir şeyler bulabilmişsinizdir. Keyifli izlemeler!