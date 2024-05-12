Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu olması beklenen Mix Flip hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni sızıntılara göre telefon, dikey katlanabilir telefonlar arasında en hızlı şarj desteğine sahip cihaz olacak.

Xiaomi, Mix Fold ismi verilen ve başarılı olarak nitelendirilebilecek bir katlanabilir telefona sahipti. Ancak şirketten henüz dikey katlanabilen bir telefon görmemiştik. Bu durumun Xiaomi Mix Flip isimli bir cihazla yakında değişeceği söyleniyordu.

Şimdi ise bu cihaz hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızan bilgilerde, telefonun piyasadaki kapaklı dikey katlanabilir cihazlara kıyasla ileride olacağı görüldü.

En hızlı şarj desteğine sahip dikey katlanabilir telefon olacağı söyleniyor

Günümüzde çıkan katlanabilir akıllı telefonlar, normal akıllı telefonlara kıyasla çok yavaş şarj hızları sunuyorlar. Örneğin Samsung’un şu anda sunduğu amiral gemisi cihazlarından olan dikey katlanabilir Galaxy Z Flip 5, 25W hızlı şarj desteği sunuyor. Yeni gelen bilgiler ise Xiaomi’nin bu konuda oyunu değiştirecek bir hamle yapacağını ortaya koyuyor.

Çin’den gelen sertifikasyonlara göre Xiaomi, Mix Flip telefonunda 67W’lık hızlı şarj desteği sunacak. Bu da cihazı dikey katlanabilir segmentinde en hızlı şarj desteğine sahip telefon yapmayı başaracak. Batarya kapasitesinin ise 4.800 veya 4.900 mAh olacağı da söylentiler arasında.

Başka nasıl özellikleri olacak?

Şarj hızı dışında diğer özellikleriyle de birçok bilgi elimizde bulunuyor. Cihaz, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 3 ile donatılacak. 1.5K ekran çözünürlüğü ve uydu desteği de sızan özellikleri arasında.

Kamera konusunda da rakiplerin çok önünde olacağı söyleniyor. Yine Leica iş birliği göreceğimiz cihazda, 50 MP’lik OIS destekli bir ana kamera göreceğiz. Buna 60 MP’lik 2x telefoto kamera eşlik edecek. Önde ise 32 MP’lik selfie kamerası bulunacak.

Xiaomi Mix Flip hakkında bildiklerimiz bu kadar. Cihazın yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılabileceği belirtiliyor.