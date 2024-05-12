Origin Wukong, Çin'in kendi üretimi olan ve üçüncü nesil bir kuantum bilgisayar olarak tanımlanıyor. Bu bilgisayar ileri düzey bir şifreleme kalkanı ile de öne çıkıyor.

Kuantum bilgisayarlar, geleneksel sistemdekilere kıyasla çok daha hızlı işlem yapma kapasitesine sahip olup siber güvenlik tehditlerine karşı yeni bir savunma kalkanı da sunuyor. Çin tarafından geliştirilen Origin Wukong bilgisayarı ise özellikle veri güvenliğinde kullanılmak üzere tasarlandı ve bu alanda mevcut sistemlerin üstünde kapasiteye sahip.

Hadi, hep birlikte Çin'in geliştiridiği bu çok güçlü kuantum bilgisayara bakalım.

Çin'in en gelişmiş süperiletken bilgisayarı olarak dikkat çekiyor.

Origin Wukong, Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği üçüncü nesil süperiletken kuantum bilgisayarı. Bu bilgisayar 72 adet işlem qubit'i ve 126 adet bağlayıcı qubit içeren toplamda 198 qubit'lik bir "Wukong çipi" ile donatıldı. Origin Quantum Computing Technology tarafından geliştirilen bu bilgisayar, şu an da Çin'de mevcut olan en gelişmiş programlanabilir süperiletken kuantum bilgisayar olarak kabul ediliyor.

Kuantum bilgisayarın önemli özelliği kalkan teknolojisine değinelim.

Kalkan teknolojisi, dünya çapında benzer "kuantum kriptografi" tekniklerinin geliştirilmesi ile birlikte kuantum bilgisayar saldırılarına karşı direnç sağlamak için tasarlanmıştır. Bu yeni yöntem, geleneksel şifreleme sistemlerinin yerini almayı da amaçlıyor.

Global işbirlikleri ile teknoloji dünyasına yön vermesi bekleniyor.

2024 yılı itibarıyla bu kuantum bilgisayar, dünya genelinden 61 ülkeden 350,000'den fazla uzaktan erişim alarak küresel bir kullanıcı tabanına hitap ediyor. Bu durum, bilgisayarın yalnızca teknolojik bir harika olmadığını aynı zamanda uluslararası bilimsel iş birliklerine olanak sağlayan bir bilgisayar olduğunu da gösteriyor.

Origin Wukong'un sunmuş olduğu yenilikler, global çapta siber güvenlik yöntemlerinin yeniden şekillendirilmesine zemin hazırlıyor ve kuantum teknolojisinin sınırlarını zorluyor.

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