WhatsApp, kanallar özelliğine kategori eklemeyi planlıyor. Üstelik bu kategoriler, direkt olarak arama çubuğundan da erişilebilir olacak.

WhatsApp’ın sürekli yayımlanan beta sürümleri, yeni gelecek özelliklere düzenli olarak ilk bakışı atmamızı sağlıyor. Şimdi de bir başka yenilikle karşınızdayız. İlk olarak WABetaInfo tarafından fark edilen bu yeni özellik, kanallarla alakalı.

Birkaç gün önce gelen bilgilerde, WhatsApp’ın kanallara kategori ekleyeceği ortaya çıkmıştı. Bu kategoriler, kullanıcıların istedikleri türlerdeki kanallara kolayca ulaşabilmesini sağlıyordu. Şimdi ise kategorilerin arama çubuğuna entegre edileceği görüldü.

Kategoriler böyle gözükecek:

Yukarıdaki ekran görüntüsünden de görebileceğiniz üzere Meta bünyesindeki platform, direkt olarak siz arama yaparken kategorileri arama çubuğunun hemen alt tarafından size gösterecek. Buradan spordan, eğlenceye, iş dünyasından haberlere kadar birçok farklı kategoriye ulaşabileceksiniz.

Kategoriler, kolayca aradığınız türden kanallara ulaşmanızı sağlayacak. Ancak arama çubuğuna eklenmeleri, kullanıcının işini - daha kolay hâle getirecek. Bu şekilde çok hızlı bir şekilde istedikleri bir kategoriden kanala ulaşabilecekler.

WhatsApp’ın kanallara ne zaman kategori ekleyeceğini henüz bilmiyoruz. Özellik, şu anda test aşamasında. Kullanıma sunulduğunda sizleri bilgilendireceğiz.

WhatsApp, yakın zamanda tasarımını güncellemişti: