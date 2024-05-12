İstenmeyen gebeliğin bir numaralı düşmanı ertesi gün hapları, hamileliği önleme konusunda epey iyi iş çıkarıyor. Sahiden bunu nasıl yapıyor?

Genellikle korunmasız cinsel ilişkiden sonra, istenmeyen bir hamilelik durumunu önlemek amacıyla kullanılan ertesi gün hapları, gebeliğin önüne nasıl geçebiliyor dersiniz?

Vücuda girdiği anda nasıl bir etki yaratıyor ve neleri değiştiriyor da potansiyel hamileliği sihirli bir değnekle dokunmuş gibi önlüyor?

Alım süresi geciktikçe hamilelik riski artıyor.

Hamileliğin önüne geçmek için başvurulan en yaygın yöntemlerden biri olan ertesi gün haplarının etkili olması için ilişkiden sonra ilk 24 saat içinde alınması gerekiyor. 72 saate kadar da alınabilir fakat etki etme ihtimali epey düşer.

Bu hapların içindeki yüksek dozda bulunan hormonlar, vücutta birtakım etkiler yaratarak hamileliği önleyebiliyor. Peki tam olarak neler oluyor bu süreçte?

Haplar, yumurtalıklara “Bi’ dur.” diyor.

Progestin hormonu içeren ertesi gün hapları, yumurtalıklara bir nevi acil durum uyarısı vererek yumurta salmasını engelliyor ya da geciktiriyor.

İşte bu süreçte, şanslı olan kazansın yarışına giren spermler, yumurtayla birleşme şansını kaybediyor ve öylece ortada kalıyor.

Adeta sihirli olan haplar, rahim iç zarını da değişebiliyor.

Haplar sayesinde rahim iç zarının kalınlaşması pek mümkün olmuyor ve bunun sonucunda hâlihazırda döllenmiş yumurta rahme tutunamadığından gebelik de gerçekleşmiyor.

Bunun yanı sıra hapların bir diğer etkisi olarak servikal mukus (rahim ağzı sıvısı) koyulaşıyor ve spermin yumurtaya ulaşmasını zorlaştırabiliyor.

Kısacası ertesi gün hapları istenmeyen hamileliğin önüne geçmek için birçok yolu deniyor ancak unutmamakta fayda var ki o da %100 etkili bir seçenek olmadığı. Yani hapı kullansanız bile hamile kalmanız her zaman mümkün. Ayrıca bu tarz hapları kullanmadan önce mutlaka bir doktora danışmanız gerektiğini de hatırlatalım.

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