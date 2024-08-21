Çin menşeli ucuz alışveriş siteleri Shein ve Temu kozlarını bu kez mahkeme salonunda paylaşacak.

İnternetten alışveriş yapılabilen her dönemde çok ucuza bir şeyler satın alınabilecek Çin menşeli internet siteleri bulunuyor. Son dönemde bu siteler arasında başı çekenler arasında ise Temu ve Shein bulunuyor. İki pazaryeri sitesi, sadece e-ticaret pazarında değil mahkeme salonlarında da karşı karşıya gelecek.

İki platformdan Shein, Temu'ya dava açarken sitenin bir pazar yeri gibi göründüğünü ancak gerçekte satıcıların tüm faaliyetlerini kontrol ettiğini iddia etti. Shein'in iddialarına göre şirket satıcılara, hangi ürünleri listeleyebilecekleri, hangi fiyatlardan satış yapabilecekleri gibi konularda baskı uyguluyor. Bu da başkalarının haklarının ihlaline neden oluyor. İhlalin kabul edildiği durumlarda bile ürünler siteden kaldırılmıyor.

Shein'in iddiaları oldukça ağır

Shein, mahkemeye yaptığı başvuruda Temu'nun “sahtecilik, ticari sır hırsızlığı, fikri mülkiyet hakları ihlali ve dolandırıcılık üzerine kurulu yasadışı bir girişim” olduğunu iddia etti. Daha önce de Temu, Shein'i tedarikçileriyle olan bağlantısını kesmekle suçlamıştı. Shein ise Temu'nun kendileri üzerine bir karalama kampanyası yürüttüğünü söylemişti.

Shein, Temu'nun agresif düşük fiyat politikasını da eleştiriyor ve Temu'yu ayrıca rakiplerinin iç fiyatlandırma bilgilerini çalmakla suçluyor. Ayrıca Temu, Shein'in ticari markasını Google reklamlarında kullanmakla suçlandı.

Bakalım mahkeme sürecinin sonucunda iki taraftan hangisi haklı çıkacak.