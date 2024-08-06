Türkiye'nin yurt dışından alışverişler için getirdiği yeni vergilerin ardından TEMU, Türkiye'den siparişlerde minimum sepet tutarını 670 TL'ye indirdi.

Son günlerde yaşanan gelişmeler ile birlikte Türkiye'de e-ticaret pazarı oldukça çalkantılı günler geçirmeye başladık. Instagram'ın kapanmasının ardından platform üstünden satış yapan sayfalar zor zamanlar yaşamaya başlamıştı. Yasağın ekonomiye etkisinin günlük iki milyar TL'ye yakın olduğu ifade edilmişti.

Dün de Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son dönemde internet kullanıcılarının sık tercih ettiği Çin merkezli e-ticaret sitesi TEMU ile ilgili olarak "Bu sitenin çok yakın takipçisiyiz. Gerekli kararları yakında göreceksiniz. İlgili önlemleri Resmî Gazete’de yayımlayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Son olarak da resmî gazetede yapılan düzenleme ile yurt dışından gelen ürünlerde vergi arttırılmış ve limitler düşürülmüştü.

TEMU'dan karşı hamle geldi

Türkiye'nin uyguladığı tarifeyle birlikte hızlı sipariş kargolar için limit 30 Euro'ya indirilmişti. Bunun üzerine TEMU, 2000 TL olan minimum sipariş tutarını 670 TL'ye indirme kararı aldı. Böylece siteden yapılan alışverişlerde limitin altında kalmak mümkün olacak.

TEMU'nun bu kararının ardından e-ticaret sitesi için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu. Yine de TEMU'nun hemen aksiyon alması, Çinli sitenin Türkiye'den siteye olan ilgiyi kaybetmek istemediğini gösteriyor.

Yeni düzenlemeler hakkında siz ne düşünüyorsunuz?