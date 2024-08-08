Yeni gümrük düzenlemeleri sonrası Temu'nun Türkiye'deki kullanıcı istatistikleri ve platform performansına dair detaylar açıklandı.

Gemius Türkiye, 12 Temmuz – 6 Ağustos tarihleri arasındaki verileri analiz ederek Temu platformunun Türkiye'deki performansına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir düzenlemeyle, yurt dışından sipariş edilen ürünlere ek gümrük vergisi getirildi ve alışveriş limiti 150 eurodan 30 euroya düşürüldü. Düzenlemeden etkilenenler arasında, kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan Çin merkezli e-ticaret platformu Temu da bulunuyor. Son aylarda Türkiye'de hızla popülerleşen Temu, bu verilere göre Türkiye'deki aylık aktif kullanıcı sayısı 9.3 milyona ulaşırken, platformun günlük kullanıcı sayısı ise 1.4 milyon seviyelerinde.

Rakamlar, Temu'nun Türkiye'deki hızlı yükselişini ve kullanıcı tabanındaki genişlemeyi açıkça ortaya koyuyor. Yaş ve cinsiyet dağılımına ilişkin verilerse, platformun Türkiye'deki demografik yapısını ve kullanıcı profillerinin çeşitliliğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

Temu'nun Türkiye'deki Kullanıcı Profili: Yaş ve Cinsiyet Dağılımında Çarpıcı Detaylar

Platformun demografik analizi, Temu'nun Türkiye'deki kullanıcı profiline dair çarpıcı veriler sunuyor:

Temu, her yaş grubundan ziyaretçi çekmeyi başarıyor. Ancak 25-44 yaş arası kullanıcılar, platformun en büyük kullanıcı grubunu oluşturuyor.

25-44 yaş grubunu, sırasıyla 55 yaş ve üzeri, 45-54 yaş aralığı ve 18-24 yaş arası gruplar takip ediyor.

Temu’yu ziyaret edenlerin yüzde 53'ü kadın, yüzde 47'si ise erkek kullanıcılar.

Temu'nun geniş bir demografiye hitap ettiğini ve özellikle 25-44 yaş grubundaki kullanıcılar arasında popüler olduğunu gösteriyor. Patformun kadın kullanıcılar arasında erkeklere göre biraz daha fazla tercih edildiği dikkat çekiyor.

Temu, Türkiye pazarında hızla genişleyerek milyonlarca kullanıcıya ulaştı. Ancak son düzenlemeler doğrultusunda, ülkemizdeki alışveriş sepeti limitini güncelledi. Platformun bu değişikliklere nasıl yanıt vereceği ve Türkiye'deki performansının nasıl etkileneceğiyse zamanla belli olacak.