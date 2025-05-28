İçişleri Bakanı, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık suçları üzerine operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda farklı suçlamalar yöneltilen 144 kişi tutuklandı.

Dolandırıcılık vakaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gitgide artarken yetkililer bunun önüne geçmek ve suçluları yakalamak için adımlar atıyordu. Bugün de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılık gibi konular üzerine bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

X üzerinden yapılan açıklamada Jandarma tarafından “yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 144 şüphelinin yakalandığı ifade edildi. Bu şüphelilerin banka hesaplarında 8,3 milyar dolarlık hareket bulunduğu aktarıldı.

İstanbul’dan Mersin’e, Hatay’dan Eskişehir’e kadar farklı illerde düzenlenen operasyon sonucunda 89 kişi tutuklandı

Yerlikaya’nın açıklamalarına göre savcılıklar ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonlar; İstanbul, Mersin, Giresun, Hatay, Kastamonu, Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te düzenlendi. Operasyonlar sonucunda yakalanan 144 şüpheliden 89’unun tutuklandığı, 33’ü hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğerlerinin de işlemleri devam ettiği aktarıldı.

Açıklamalara göre bu şüpheliler birden fazla suç nedeniyle yakalandı, operasyon sonucunda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ile alakalı suçlar ise detaylı bir şekilde açıklandı. Suçlamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Suçlamalar şu şekilde: