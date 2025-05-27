Elektronik finans kuruluşu Papara'ya şafak operasyonu düzenlendi. Şirketin kurucusunun da arasında olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Kayyum atanan firmanın yasa dışı bahis ve kumar finansmanı için aracı hâline geldiği bildirildi.

Türkiye'nin en popüler elektronik finans kuruluşlarından Papara ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen bir yasa dışı bahis operasyonu kapsamında Papara'ya el konulduğu açıklandı. Toplamda 8 şirkete TMSF'den kayyum atandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen şafak operasyonu kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı ile 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılık kaynakları, Papara'nın yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanı için önemli bir aracı hâline geldiğini bildirdiler.

Papara, çok uzun zamandır dolandırıcıların kullandığı sistemlerden biriydi

Aslına bakacak olursak Papara, çok uzun zamandır dolandırıcılık olaylarıyla gündem oluyordu. Bazı vatandaşlar Papara hesaplarını üçüncü taraflara kiralıyor, buradan kazanç elde ediyorlardı. Arka planda neler yaşandığı ise tam olarak bilinmiyordu. Hatta yetkililer, Papara hesaplarının başkalarına kullandırılmaması gerektiğini pek çok kez dile getirmişlerdi.

Papara'nın 2023 yılında gündem olduğu bir dolandırıcılık olayı örneği:

Edinilen bilgilere göre Papara'da açılmış olan 26 bin 12 hesaptan 102 tanesi, yasa dışı bahis ve kumar siteleri için kullanıldı. Buradan elde edilen gelirler ise 274 farklı banka hesabı ile 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildi. Yapılan açıklamada, 5 kripto cüzdan hesabının yasa dışı bahis oluşumunun liderleri ile iletişim içinde olduğu Papara'nın da bu oluşumun bir parçası olduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Papara açıklaması:

İstanbul’da “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Papara A.Ş.'ye bugün (27 Mayıs) düzenlediğimiz eş zamanlı operasyonlarda; örgüt elebaşının da içerisinde bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;



Papara sistemlerinde “Yasa Dışı Bahis” amacıyla suç geliri finansının sağlanması için vatandaşlarımız adına hesapların açılarak suçtan elde edilen para transferlerini kolaylaştırıldıkları tespit edildi.



MASAK raporlarında yapılan analizler sonucu;

26 bin 12 kişi adına açılan Papara hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 Milyar 879 Milyon 558 bin TL işlem tutarının bulunduğu,

Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesaba aktarıldığı ve

Bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 şahsa ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.



Papara A.Ş.’nin de olduğu 10 adet şirket, şüphelilere ait banka ve kripto varlık hesapları, 6 adet deniz aracına, 74 adet araca ve 8 adet konut olmak üzere yaklaşık 5 Milyar TL’lik mal varlığına el konuldu.



İstanbul Valimizi, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve MASAK çalışanlarımızı tebrik ediyorum.



Yasa dışı bahis, sadece bireylerin değil, toplumun geleceğini de tehdit eden bir suçtur.



Vatandaşlarımızın güvenliği için yasa dışı bahis ve siber dolandırıcılıkla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.