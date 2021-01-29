Elon Musk, geçtiğimiz saatlerde Twitter profiline #bitcoin yazılı bir açıklama ekledi ve Musk'ın bu paylaşımından sonra Bitcoin piyasasında artış yaşanmaya başlandı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, Twitter hesabını aktif bir şekilde kullanarak piyasalarda etki yaratmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursanız Whatsapp’ın gizlilik politikalarından sonra mesajlaşma uygulaması Signal’i öneren ünlü milyarder, bambaşka bir şirketin hisselerinin yükselmesine yol açmıştı.

Musk, kripto para piyasasının en popüler para birimi Bitcoin’e yine Twitter üzerinden bir gönderme yaptı ve profilinin açıklama kısmına #bitcoin yazdı. Musk’ın bu hareketinden sonra Bitcoin piyasasında hareketlilik yaşanmaya başlandı.

Elon Musk’tan sonra BTC değeri %15 arttı

Ünlü iş insanı, profilini güncelledikten sonra, yeni bir tweet atarak görüşünü destekleyen bir açıklamada bulundu. Musk; “Geçmişe bakınca, kaçınılmazdı” ifadelerini yer verdiği tweetinden 15 dakika sonra, Bitcoin piyasası yükseliş göstermeye başladı. Yaptığımız kontrollerde, Bitcoin'deki yükselişin şu sıralar yüzde 15 seviyelerinde olduğunu görüyoruz.

Daha önce Bitcoin yatırımı üzerine tavsiyeler alan Musk, yüksek meblağlarda Bitcoin alabileceğini fark etmediğini dile getirmişti. ABD’nin prestijli şirketlerinden MicroStrategy CEO’su Michael Saylor, Musk’a şirketin tüm rezervleri ile birlikte 1 milyar dolar değerinde Bitcoin alabileceğini, Musk ise böyle bir potansiyelinin olduğunu bilmediğini açıklamıştı.