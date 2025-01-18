Singapur’da, kimisini çok saçma bulacağınız kimisi için de “Keşke bizim ülkemizde de olsa.” diyeceğiniz yasaklar var. Bakalım neymiş bu yasaklar?

Singapur, “Bu nasıl ülke, bilgisayar oyunu gibi.” diyebileceğiniz birbirinden ilginç yasaklara sahip.

Öyle ki sakız çiğnemekten tutun, halka açık tuvaletlerde sifon çekmemeye kadar uzanıyor. Şimdi gelin, Singapur’daki hayret verici yasakları bir bir anlatalım.

Sakız çiğnemek, bir nevi yasak.

Singapur’da sakız ithalatı ve ticarî satışı, çevre temizliği sebebiyle büyük ölçüde yasak. Yalnızca tıbbi amaçlı sakızlara izin veriliyor.

Öte yandan sakız çiğnemek serbest ancak sakızı yere atmak gibi çevreye zarar veren hareketler cidd para cezalarına çarptırılıyor.

Başkaları tarafından görülecek şekilde evde çıplak dolaşmak yasak.

Singapur Ceza Kanunu’nun “açık saçıklık” ile ilgili hükümleri kapsamında değerlendirilen bu konu, kamu ahlakını ihlal eden bir davranış olarak görülüyor. Bu yüzden kişisel alanınız bile olsa başkalarının sizi görebileceği şekilde evde çıplak dolaşmak yasak.

Otomobil almanız için, otoparkınızın olması gerek.

Singapur’un bir diğer ilginç kuralı, araç satın almak için otoparkınızın da mutlaka olması gerekmesi. Ülkenin trafik ve park alanı sorunlarını yönetmek için uyguladığı bu yasakta, otomobil satın almak istiyorsanız önce otoparkınızın olduğunu belgelemeniz gerekiyor.

Halka açık tuvaletlerde, sifonu çekmeden çıkamazsınız.

“Keşke bizim ülkemizde de olsa…” diyebileceğimiz bir yasağa geldi sıra. Singapur’da umumi tuvaletlerde sifonu çekmeden çıkarsanız para cezasıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii bu durum nasıl tam olarak tespit ediliyor, bildiriliyor, raporlanıyor; orası gerçekten merak konusu.

Yere çöp atarsanız, parlak renkli kıyafetler giyip temizlik yaparak halkın önünde utandırılırsınız.

Singapur’da çevreyi kirletenler, “Toplum Temizliği Emirleri” kapsamında; parlak yelekler giyip kamuya açık alanlarda temizlik yaparak cezalandırılıyor ancak bu uygulamanın o kadar yaygın olmadığını söyleyebiliriz.

Kuşları beslemek yasak.

Kamuya açık alanlarda kuşları, özellikle güvercinleri besleyemezsiniz çünkü kuşların çevre kirliliğine ve sağlık problemlerine yol açtığı söyleniyor. Bu yüzden cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bir dönem, erkeklerin “hippi” olmasından korktukları için saç uzatmaları yasaklanmıştı.

Singapur’da 1960’larda ve 70’lerde, erkeklerin saç uzatması, toplumsal düzene aykırı olarak görülüyordu. Uzun saç, disiplinsizlik ve Batı’nın hippi kültürüyle ilişkilendiriliyordu.

Uzun saçlı erkeklerin devlet daireerine veya okullara girmesi yasaktı, hatta bazıları berbere gitmeye zorlanıyordu. Aslında şu an Türkiye’deki birçok okulda da aynısı geçerli.

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