İtalya’nın bazı şehirlerinde ve meydanlarında güvercin besleyenler para cezasına çarptırılıyor. Peki böyle bir yasak tam olarak neden var?

Ülkelerin, birbirinden ilginç yasakları var. Mesela Fransa’daki okullarda ketçap yasak, Almanya’nın otobanında benzininin bitmesi yasak, Kuzey Kore'de kot pantololon giymek yasak…

Bu yasaklardan işlediğimiz konuları içeriğimizin sonuna bıraktık. Gelelim asıl konumuza. İtalya’da güvercin beslemek neden yasak?

Özellikle turistik ve büyük şehirlerde yasak.

İtalya deyince gözümüzün önüne tarihî yapılar, eserler geliyor. Venedik, Roma, Floransa… Hepsinin birbirinden ihtişamlı kültürel mirası var. Bu yüzden hem yapıları hem de insan sağlığını korumak amacıyla güvercin beslemek yasak.

Bu şehirler arasında güvercin yasağının en sıkı şekilde uygulandığı yer ise Venedik. 2008 senesinde yasak gelmeden önce, özellikle San Marco Meydanı’nda güvercinler besleniyordu ancak tarihî yapılar üzerindeki dışkıları hasara ve kirliliğe sebep oluyordu. Bu yüzden belediye tarafından yasaklandı ve yaklaşık 500 euro ceza getirildi.

Roma ve Floransa’da da benzer durumlar var.

Roma’da; özellikle Kolezyum, Pantheon ve İspanyol Merdivenleri gibi turistlerin çok olduğu tarihî bölgelerde güvercin beslemek yasak ve Venedik’teki gibi para cezası uygulanıyor. Floransa’da da Piazza del Duomo, Piazza della Signoria gibi önemli meydanlarda aynısı geçerli.

Kısacası İtalya’da güvercin besleme yasağı; taş ve mermerden yapılan tarihî yapılara/eserlere zarar vermesinin ve turistlerin çok olduğu alanlarda hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için uygulanıyor.

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