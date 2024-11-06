Dünyanın en fazla turist çeken yerlerinden birisi olan Paris’in meşhur Eyfel Kulesi’nin gece fotoğraflanmasının yasak olduğunu biliyor muydunuz?

Hava karardığı an Eyfel Kulesi’nin gece fotoğrafını çekip paylaşmak, çok ciddi yaptırımlara sebebiyet verebiliyor.

Peki ama bu kadar turist çeken bir bölgenin neden böyle bir yasağı var?

Eyfel Kulesi’nde gece fotoğraf çekip sosyal medyada paylaşan birçok insan olsa da bu aslında yasadışı.

Milyonlarca insanın merak ettiği, gidip gördüğü Paris’te böyle garip bir yasakla karşı karşıya kalırsanız, sakın şaşırmayın. Çünkü bu, tamamen telif hakkı ile ilgili. Eyfel Kulesi, bir sanat eseri olarak kabul ediliyor ve her sanat eserinde olduğu gibi onda da telif hakkı var.

Hak sahibinin Fransız hükûmeti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Eyfel Kulesi’nin sadece yapısı kamusal bir alandır. Fakat ışıklandırması, maalesef öyle değil. İşte telif hakkı da ışıklandırma kısmında devreye giriyor.

Gece başlayan ışıklandırmalar, telif hakkını doğuruyor.

Eyfel’in o muhteşem ışıklandırması, 1985’te Pierre Bideau tarafından yapıldı. Dolayısıyla gece Eyfel’in ışıl ışıl görüntüsünün arkasındaki isim Bideau’nun ta kendisi. Doğal olarak telif hakkı da kendisine ait.

Kulenin işletmeci şirketi ise Société d'exploitation De La Tour Eiffel’dir. Gece gerçekleştirilen çekimler, şirket tarafından bir izne ve bedele tabi tutuluyor.

Olur da Eyfel Kulesi’nin gece çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyanızda paylaşmak isterseniz, telif hakkı sebebiyle fotoğrafınız kaldırılabilir, aman dikkat!

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