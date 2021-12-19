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Gördüğünüz An Bir Süre Donup Kalmanıza Neden Olacak 25 Sıra Dışı Görüntü

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Kolay kolay rastlayamayacağınız bu görüntülerin içerisinde teknolojiden fiziğe, biyolojiden coğrafyaya pek çok alandan bir unsur bulacaksınız.

Yaşamın içindeki şaşırtıcı unsurların bir sınırı yok. Bu konuda görmüş geçirmiş biri olsanız dahi doğa size şaşırtıcı şeyler sunmaya devam ediyor ve internet sayesinde bu nadir görselleri görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Hayatın, doğanın sunduğu bu sıra dışılıklara günlük hayatta rastlama olasılığınız oldukça düşük. Bu yüzden gördüklerinizi başkalarıyla paylaşma güdünüze engel olamayacaksınız. Şaşırmaya hazırsanız işte nabzınızı artıracak birbirinden sıra dışı o görüntüler:

Bir Asya filinin kafatası

asya fili

Yüzüklerin Efendisi'ndeki "Ent"lere benzeyen bir ağaç

insan ağaç

Peru'daki bu mimari yapı, dev bir merdivene benziyor.

dev merdiven

Üç Balina Kayası (Hin Sam Wan), Tayland. Buzulların taşıdığı kumtaşlarından oluşan ve balinaya benzeyen bu kayalar, tam 75 milyon (Kretase) yaşındadır.

balina kaya

Mars'ta bulunan, kalp şeklindeki bir tepe

mars kalp

Nesli tükenen titanoboanın iskeleti

titanaboa

Sert hava koşullarına ve kötü topraklara karşı oldukça dirençli olan uzun ömürlü bir ağaç: Bristlecone Pine

ilginç ağaç

Bu embriyo, yani anne karnındaki bir bebeğin duyu nöronu "büyüyünce beyin olacak"

tuhaf canlı

Bir zamanlar Sahra Çölü'nde bulunan okyanusta yüzmüş bir balinanın fosili (37 milyon yıllık)

balina iskeleti

Mikroskop altında çekilmiş enine kesit kolon dokusu

mikroskobik

Çekiç köpekbalığının röntgen altındaki görüntüsü

çekiç balığı

Romanya'da bulunan Turda tuz madeni (Kara lahanaya benziyor)

ilginç kaya

Antarktika üzerine düşen Ay gölgesi

ay tutulması

Tavuk yumurtaları ile deve kuşu yumurtasının kıyaslaması

deve kuşu yumurtası

Tıbbi tedavi gören gümüş sırtlı goril

goril tedavi

Devasa bal kabakları

dev bal kabağı

Pluton'un atmosferinden geçen Güneş ışığı

pluton

Sağlıklı bir vücut ile obez bir vücut arasındaki fark

şişmanlık

Birkaç hafta önce Arjantin'de gözlemlenen Mammatus bulutları

ilginç bulut

İsviçre Alpleri'nde görülen "Halo" adlı doğa olayı

ilginç doğa olayı

Bir mamut fosili

mamut iskeleti

189 yaşındaki Jonathan ile tanışın!

yaşlı kaplumbağa

Örümcek ağlarıyla kaplı bir bisiklet

bisiklet ağ

Köprü ayağı palplanş perdesi. Köprü ayakları bu şekilde inşa ediliyor.

ilginç maden

Yıldırım çarpması sonucu damar sistemi açığa çıkan bir ağaç

makarna ağaç
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