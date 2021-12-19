Donup Kalmanıza Neden Olacak 25 Sıra Dışı Görüntü

Yaşamın içindeki şaşırtıcı unsurların bir sınırı yok. Bu konuda görmüş geçirmiş biri olsanız dahi doğa size şaşırtıcı şeyler sunmaya devam ediyor ve internet sayesinde bu nadir görselleri görme imkanına sahip oluyorsunuz.
Hayatın, doğanın sunduğu bu sıra dışılıklara günlük hayatta rastlama olasılığınız oldukça düşük. Bu yüzden gördüklerinizi başkalarıyla paylaşma güdünüze engel olamayacaksınız. Şaşırmaya hazırsanız işte nabzınızı artıracak birbirinden sıra dışı o görüntüler:
Bir Asya filinin kafatası
Yüzüklerin Efendisi'ndeki "Ent"lere benzeyen bir ağaç
Peru'daki bu mimari yapı, dev bir merdivene benziyor.
Üç Balina Kayası (Hin Sam Wan), Tayland. Buzulların taşıdığı kumtaşlarından oluşan ve balinaya benzeyen bu kayalar, tam 75 milyon (Kretase) yaşındadır.
Mars'ta bulunan, kalp şeklindeki bir tepe
Nesli tükenen titanoboanın iskeleti
Sert hava koşullarına ve kötü topraklara karşı oldukça dirençli olan uzun ömürlü bir ağaç: Bristlecone Pine
Bu embriyo, yani anne karnındaki bir bebeğin duyu nöronu "büyüyünce beyin olacak"
Bir zamanlar Sahra Çölü'nde bulunan okyanusta yüzmüş bir balinanın fosili (37 milyon yıllık)
Mikroskop altında çekilmiş enine kesit kolon dokusu
Çekiç köpekbalığının röntgen altındaki görüntüsü
Romanya'da bulunan Turda tuz madeni (Kara lahanaya benziyor)
Antarktika üzerine düşen Ay gölgesi
Tavuk yumurtaları ile deve kuşu yumurtasının kıyaslaması
Tıbbi tedavi gören gümüş sırtlı goril
Devasa bal kabakları
Pluton'un atmosferinden geçen Güneş ışığı
Sağlıklı bir vücut ile obez bir vücut arasındaki fark
Birkaç hafta önce Arjantin'de gözlemlenen Mammatus bulutları
İsviçre Alpleri'nde görülen "Halo" adlı doğa olayı
Bir mamut fosili
189 yaşındaki Jonathan ile tanışın!
Örümcek ağlarıyla kaplı bir bisiklet
Köprü ayağı palplanş perdesi. Köprü ayakları bu şekilde inşa ediliyor.
Yıldırım çarpması sonucu damar sistemi açığa çıkan bir ağaç