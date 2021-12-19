Donup Kalmanıza Neden Olacak 25 Sıra Dışı Görüntü

Kolay kolay rastlayamayacağınız bu görüntülerin içerisinde teknolojiden fiziğe, biyolojiden coğrafyaya pek çok alandan bir unsur bulacaksınız.

Yaşamın içindeki şaşırtıcı unsurların bir sınırı yok. Bu konuda görmüş geçirmiş biri olsanız dahi doğa size şaşırtıcı şeyler sunmaya devam ediyor ve internet sayesinde bu nadir görselleri görme imkanına sahip oluyorsunuz.

Hayatın, doğanın sunduğu bu sıra dışılıklara günlük hayatta rastlama olasılığınız oldukça düşük. Bu yüzden gördüklerinizi başkalarıyla paylaşma güdünüze engel olamayacaksınız. Şaşırmaya hazırsanız işte nabzınızı artıracak birbirinden sıra dışı o görüntüler:

Bir Asya filinin kafatası

Yüzüklerin Efendisi'ndeki "Ent"lere benzeyen bir ağaç

Peru'daki bu mimari yapı, dev bir merdivene benziyor.

Üç Balina Kayası (Hin Sam Wan), Tayland. Buzulların taşıdığı kumtaşlarından oluşan ve balinaya benzeyen bu kayalar, tam 75 milyon (Kretase) yaşındadır.

Mars'ta bulunan, kalp şeklindeki bir tepe

Nesli tükenen titanoboanın iskeleti

Sert hava koşullarına ve kötü topraklara karşı oldukça dirençli olan uzun ömürlü bir ağaç: Bristlecone Pine

Bu embriyo, yani anne karnındaki bir bebeğin duyu nöronu "büyüyünce beyin olacak"

Bir zamanlar Sahra Çölü'nde bulunan okyanusta yüzmüş bir balinanın fosili (37 milyon yıllık)

Mikroskop altında çekilmiş enine kesit kolon dokusu

Çekiç köpekbalığının röntgen altındaki görüntüsü

Romanya'da bulunan Turda tuz madeni (Kara lahanaya benziyor)

Antarktika üzerine düşen Ay gölgesi

Tavuk yumurtaları ile deve kuşu yumurtasının kıyaslaması

Tıbbi tedavi gören gümüş sırtlı goril

Devasa bal kabakları

Pluton'un atmosferinden geçen Güneş ışığı

Sağlıklı bir vücut ile obez bir vücut arasındaki fark

Birkaç hafta önce Arjantin'de gözlemlenen Mammatus bulutları

İsviçre Alpleri'nde görülen "Halo" adlı doğa olayı

Bir mamut fosili

189 yaşındaki Jonathan ile tanışın!

Örümcek ağlarıyla kaplı bir bisiklet

Köprü ayağı palplanş perdesi. Köprü ayakları bu şekilde inşa ediliyor.

Yıldırım çarpması sonucu damar sistemi açığa çıkan bir ağaç