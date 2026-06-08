Apple, Siri’yi Baştan Aşağı Değiştiriyor: İşte Siri AI ve Yeni Apple Intelligence ile Gelecek Tüm Özellikler

Apple, WWDC 2026’da Siri ve Apple Intelligence için bugüne kadarki en büyük yapay zekâ hamlelerinden birini duyurdu. Yeni Siri AI; artık daha doğal konuşabilen, kişisel verileri anlayabilen, kamera ile gördüklerini yorumlayabilen ve Mac’ten Vision Pro’ya kadar tüm Apple ekosisteminde çalışabilen çok daha gelişmiş bir asistana dönüşüyor.

Apple Intelligence ilk duyurulduğunda beklenti büyüktü ancak Siri tarafında beklenen büyük sıçrama tam anlamıyla yaşanmamıştı. Görünüşe göre Apple, bu kez işi çok daha ciddiye almış. Çünkü WWDC 2026’da tanıtılan yeni sistem, Siri’yi yalnızca “alarm kuran” ya da “hava durumunu söyleyen” bir asistandan çıkarıp cihazın tamamını anlayabilen bir yapay zekâ katmanına dönüştürüyor.

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Üstelik bu değişim yalnızca Siri’nin daha akıllı cevap vermesinden ibaret değil. Apple; Google Gemini teknolojilerinden yararlanan yeni temel modeller, cihaz üzerinde çalışan yapay zekâ, Private Cloud Compute, Visual Intelligence, Spotlight entegrasyonu ve bağımsız Siri uygulamasıyla çok daha bütünlüklü bir yapıya geçiyor.

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Apple Intelligence’ın Altyapısı Google Gemini Temelli Yeni Modellerle Yenileniyor

Apple’ın yaptığı en önemli açıklamalardan biri, Apple Intelligence’ın temel mimarisinin yenilenmesi oldu. Şirket, Google ile birlikte geliştirilen Apple Foundation Models adlı yeni model ailesini kullanacak. Bu modeller, Google’ın Gemini ailesinin arkasındaki teknolojilerden yararlanılarak Apple ekosistemine uyarlanmış durumda.

Bu ne anlama geliyor? Aslında oldukça basit: Apple Intelligence artık yalnızca basit metin düzenleme ya da özet çıkarma gibi görevlerde değil, daha karmaşık düşünme ve anlama gerektiren işlemlerde de çok daha yetenekli olacak. Apple, bu yeni yapıyla daha güçlü akıl yürütme, görüntü anlama, görsel üretme ve çok modlu işlem kabiliyeti sunmayı hedefliyor.

Yapay Zekâ Hem Cihazda Hem de Apple’ın Özel Bulutunda Çalışacak

Apple’ın yapay zekâ konusundaki en büyük iddialarından biri gizlilik. Şirket, yeni Apple Intelligence mimarisinin hem cihaz üzerinde hem de Private Cloud Compute altyapısında çalışacağını söylüyor. Yani bazı işlemler doğrudan iPhone, iPad veya Mac üzerinde yapılırken, daha güçlü işlem gücü isteyen görevler Apple’ın özel bulut altyapısına taşınabilecek.

Burada Apple’ın verdiği mesaj net: “Daha güçlü yapay zekâ sunacağız ama kullanıcı verilerini kontrolsüz şekilde kullanmayacağız.” Şirkete göre kullanıcı verileri yalnızca ilgili isteği yerine getirmek için işleniyor ve Apple ya da üçüncü taraflar tarafından erişilebilir hâle gelmiyor. Bu da özellikle kişisel verilere erişebilen bir Siri için oldukça kritik bir nokta.

Yeni Sistem Orkestratörü, Siri’nin Cihazı Daha İyi Anlamasını Sağlayacak

Apple Intelligence’ın yeni mimarisinde “sistem orkestratörü” adı verilen merkezi bir yapı da bulunuyor. Bu sistem, Apple Intelligence özelliklerinin hangi uygulamada, hangi bağlamda ve hangi cihazda nasıl çalışacağını koordine ediyor.

Örneğin siz Mesajlar’da bir konuşma yaparken Siri’den bir plan oluşturmasını istediğinizde, Siri yalnızca komutu değil o anki bağlamı da anlayabilecek. Fotoğraflar’da bir görsele bakarken, Safari’de bir yazı okurken veya Mail’de bir e-posta yazarken verilen komutlar birbirinden farklı şekilde yorumlanabilecek. Apple’ın “sistem geneline yayılan zekâ” dediği şey tam olarak bu.

Siri Artık “Siri AI” Oluyor

Apple, Siri’yi artık “Siri AI” adıyla konumlandırıyor. Yeni Siri; çok turlu konuşmalar yapabilen, gerçek zamanlı dünya bilgisine erişebilen, kişisel verileri uygulamalar arasında yorumlayabilen ve kullanıcı adına çok adımlı işlemler gerçekleştirebilen çok daha gelişmiş bir asistana dönüşüyor.

Apple’ın bu noktada kabul ettiği bir gerçek var: Kullanıcılar uzun süredir Siri’den daha fazlasını bekliyordu. Yeni Siri AI da tam olarak bu beklentiye cevap vermek için tasarlanmış. Artık Siri’ye her komutta baştan bağlam anlatmak gerekmeyecek. Siri, sohbetin önceki adımlarını hatırlayarak daha doğal şekilde ilerleyebilecek.

Siri ile Artık Gerçek Bir Sohbet Kurulabilecek

Yeni Siri AI’ın en önemli özelliklerinden biri çok turlu konuşma desteği. Yani Siri’ye bir soru sorduktan sonra devam soruları yöneltebilecek ve her seferinde konuyu baştan anlatmak zorunda kalmayacaksınız.

Apple’ın örneklerinden birinde kullanıcı, Suki Waterhouse konseri hakkında soru soruyor. Siri, biletlerin kura ile alınacağını söylüyor. Ardından kullanıcı, kura açıldığında hatırlatma kurulmasını istiyor ve Siri bunu yerine getiriyor. Bu örnek küçük görünse de aslında Siri’nin artık bilgi verme ve o bilgiye bağlı işlem yapma kabiliyetini bir arada sunduğunu gösteriyor.

Siri, Kişisel Verilerinizi Anlayarak İşlem Yapabilecek

Yeni Siri AI, Apple’ın en çok üzerinde durduğu konulardan biri olan “kişisel bağlamı anlama” özelliğine sahip. Bu sayede Siri; Mesajlar, Mail, Fotoğraflar, Takvim ve benzeri uygulamalardaki bilgileri gerektiğinde bir araya getirebilecek.

Örneğin bir arkadaşınızın size mesajda gönderdiği restoran bilgisini bulmasını, ardından o restorana gitmek için takvim etkinliği oluşturmasını isteyebileceksiniz. Ya da bir aile üyenizin daha önce paylaştığı bir fotoğrafı bulup ortak albüme eklemesini söyleyebileceksiniz. Siri, artık tek tek uygulamalar arasında kaybolmanızı önlemeye çalışacak.

Ekranda Ne Olduğunu Anlayabilecek

Siri AI’ın bir diğer önemli yeniliği ekran farkındalığı. Bu özellik sayesinde Siri, o anda ekranda neye baktığınızı anlayabilecek ve komutlarınızı bu bağlama göre yorumlayabilecek.

Mesela bir web sayfası açıkken “bunu özetle”, bir mesaj açıkken “buna uygun bir cevap yaz”, bir fotoğrafa bakarken “burası neresi?” ya da bir belge üzerindeyken “buradaki önemli maddeleri çıkar” diyebileceksiniz. Siri’nin neyi kastettiğinizi anlaması için her şeyi uzun uzun açıklamanız gerekmeyecek.

Dynamic Island, Siri’nin Yeni Merkezlerinden Biri Olacak

iPhone tarafında Siri AI, Dynamic Island’a daha derin şekilde entegre ediliyor. Kullanıcılar Siri’ye Dynamic Island’dan aşağı kaydırarak, yan tuşa basarak veya “Hey Siri” komutuyla ulaşabilecek.

Bu değişim, Siri’nin iPhone’da daha görünür ve daha sürekli erişilebilir bir konuma taşınacağını gösteriyor. Apple, Siri’yi artık arada bir çağrılan küçük bir sesli asistan gibi değil, iPhone deneyiminin merkezinde duran bir yapay zekâ aracı gibi konumlandırıyor.

Siri’nin Sesi Daha Doğal Hâle Geliyor

Yeni Siri AI ile birlikte ses motoru da yenileniyor. Apple, Siri’nin artık daha ifade gücü yüksek ve doğal bir sese sahip olacağını söylüyor. Ayrıca kurulum sırasında mikro düzeyde ses ayarları yapılabilecek. Yapay zekanın yavaş mı hızlı mı konuşacağını bile ayarlayabileceksiniz.

Bu kulağa küçük bir detay gibi gelebilir ama Siri’nin daha sık kullanılmasını sağlayabilecek önemli unsurlardan biri de bu. Çünkü bir asistana sürekli soru soruyorsanız, sesinin mekanik ve yapay gelmemesi deneyimi doğrudan etkiliyor. Apple da Siri’yi daha “konuşulabilir” hâle getirmek istiyor.

Siri Çok Adımlı Komutları Yerine Getirebilecek

Yeni Siri AI, tek bir komutla birden fazla işlemi arka arkaya yapabilecek. Örneğin bir fotoğraftaki yapıyı tanıyıp o konuma yol tarifi çıkarabilecek, ardından aynı seyahatten fotoğrafları bulup seçilen görseli paylaşılan aile albümüne ekleyebilecek.

Bu, Siri’nin günlük kullanımda çok daha işe yarar hâle gelmesini sağlayabilir. Çünkü bugüne kadar dijital asistanların en büyük sorunu, kullanıcıyı gerçekten işten kurtarmak yerine çoğu zaman yalnızca tek bir küçük adımı halletmesiydi. Yeni Siri ise bir iş akışının tamamını anlayıp sonuçlandırmaya çalışacak.

Yeni Bir Siri Uygulaması Geliyor

Apple, iOS 27, iPadOS 27 ve macOS Golden Gate ile birlikte bağımsız bir Siri uygulaması da sunacak. Bu uygulamada kullanıcılar Siri ile hem yazılı hem de sesli şekilde sohbet edebilecek.

Bu hamle oldukça önemli çünkü Siri artık yalnızca “seslenince açılan” bir özellik olmaktan çıkıyor. Tıpkı ChatGPT benzeri sohbet uygulamalarında olduğu gibi, kullanıcıların geri dönüp konuşma geçmişini görebileceği, yeni sohbetler başlatabileceği ve daha uzun etkileşimler kurabileceği özel bir alan oluşuyor.

Siri Konuşmaları iCloud ile Cihazlar Arasında Senkronize Edilecek

Yeni Siri uygulamasındaki konuşma geçmişi iCloud üzerinden cihazlar arasında eşitlenecek. Yani iPhone’da başlattığınız bir Siri konuşmasına Mac’te devam edebileceksiniz.

Bu özellik, Apple ekosistemini aktif kullananlar için oldukça kullanışlı olabilir. Sabah iPhone’da yaptığınız bir planlamayı, gün içinde Mac üzerinde sürdürmek veya iPad’de kaldığınız yerden devam etmek mümkün olacak. Siri AI, tek cihaza bağlı kalmayan sürekli bir asistana dönüşecek.

Siri AI İlk Aşamada Sadece İngilizce Kullanılabilecek

Apple’ın açıklamasına göre yeni kişiselleştirilmiş Siri AI ilk etapta yalnızca İngilizce olarak kullanıma sunulacak.

Bu, Türkiye’deki kullanıcılar için en önemli soru işaretlerinden biri. Yeni Siri AI’ın tüm yetenekleri Türkçe olarak ne zaman kullanılabilecek, şimdilik net değil. Apple Intelligence özelliklerinde daha önce de bölge ve dil kısıtlamaları gördüğümüz için Türkçe destek konusunda biraz beklemek gerekebilir.

macOS 27’de Siri, Spotlight İçine Giriyor

Mac tarafında en dikkat çekici yeniliklerden biri, Siri’nin Spotlight ile birleşmesi. macOS 27’de kullanıcılar Command + Space ile Spotlight’ı açıp doğrudan Siri’nin gelişmiş sohbet özelliklerine ulaşabilecek.

Bu aslında Mac kullanım alışkanlıklarını değiştirebilecek bir yenilik. Spotlight bugüne kadar daha çok uygulama açmak, dosya bulmak veya hızlı arama yapmak için kullanılıyordu. Yeni sistemde ise Spotlight, Siri AI ile konuşmaya başlanabilen bir yapay zekâ giriş noktasına dönüşüyor.

Spotlight Üzerinden Bağlamlı Sohbetler Başlatılabilecek

macOS 27’de Spotlight içinden başlatılan Siri sohbetleri, bağlamı ve konuşma geçmişini kullanabilecek. Yani Siri, daha önce başka bir cihazda yaptığınız konuşmayı Mac’te sürdürebilecek.

Bu özellik özellikle iş ve üretkenlik tarafında önemli. Bir belge üzerinde çalışırken Spotlight’ı açıp “bunu daha profesyonel yaz”, “bu dosyayı özetle” veya “buradan bir e-posta hazırla” gibi komutlar verebileceksiniz. Siri, Mac’te yalnızca cevap veren değil, iş akışına katılan bir asistana dönüşecek.

Mac’te Sağ Tık Menüsünden Siri Kullanılabilecek

Yeni Siri AI, Mac’te dosya ve pencere bağlam menülerine de entegre ediliyor. Kullanıcılar herhangi bir dosya veya pencere üzerinde sağ tıklayarak Siri’den işlem yapmasını isteyebilecek.

Örneğin bir PDF’ye sağ tıklayıp özet çıkarmasını, bir görsel hakkında bilgi vermesini veya açık bir pencereyle ilgili işlem yapmasını isteyebileceksiniz. Bu özellik, Siri’nin Mac’te çok daha pratik ve doğrudan kullanılmasını sağlayabilir.

Visual Intelligence Artık Kameranın Gördüklerini Daha İyi Anlayacak

Apple’ın bir diğer büyük duyurusu Visual Intelligence tarafında geldi. Yeni Siri modu, Kamera uygulaması içinde çalışacak ve iPhone’un gördüğü gerçek dünya nesnelerini analiz edebilecek.

Yani iPhone kamerası artık yalnızca fotoğraf çeken bir araç değil, çevrenizdeki dünyayı anlayan bir yapay zekâ arayüzü gibi davranacak. Kamerayı bir nesneye, yemeğe, fişe veya ortamdaki herhangi bir şeye doğrulttuğunuzda Siri size bilgi verebilecek ya da ilgili işlemi önerebilecek.

Kamera İçindeki Siri Modu Ne İşe Yarayacak?

Kamera uygulamasındaki yeni Siri modu, görüntü anlama yeteneğini Apple’ın temel modelleriyle birleştiriyor. Kullanıcı kamerayı bir nesneye tuttuğunda Siri, gördüğü şeyi analiz edip bağlama uygun aksiyonlar sunabiliyor.

Buradaki fark, sistemin sadece “bu nedir?” sorusuna cevap vermemesi. Siri gördüğü şeyle ne yapılabileceğini de anlayabiliyor. Örneğin bir restoran hesabı gördüğünde hesabı bölmeyi, bir yemek gördüğünde besin değerlerini göstermeyi veya bir nesne gördüğünde onun hakkında bilgi vermeyi önerebiliyor.

Restoran Hesabını Kamera ile Bölmek Mümkün Olacak

Visual Intelligence’ın en dikkat çekici örneklerinden biri restoran hesabı bölme özelliği. Kullanıcı iPhone kamerasını restoran fişine doğrulttuğunda sistem toplam tutarı analiz edip hesabı arkadaşlar arasında bölebilecek.

Apple Cash entegrasyonu sayesinde bu özellik yalnızca hesaplama yapmakla kalmayacak. Ödemeler de doğrudan gönderilebilecek. Yani kamera, Siri ve ödeme sistemi tek bir işlem akışında birleşmiş olacak. Bu, Apple’ın yapay zekâyı günlük hayattaki küçük ama sıkıcı işleri azaltmak için kullanmak istediğini gösteriyor.

Yemeklerin Besin Değerleri Kamera ile Görülebilecek

Apple’ın gösterdiği bir diğer örnek ise yemeklerin besin değerini analiz etme özelliği. Kullanıcı kamerayı bir tabağa doğrulttuğunda Siri, yemeği analiz edip beslenme bilgileri sunabilecek.

Bu özellik özellikle sağlıklı yaşam, diyet ve kalori takibi yapan kullanıcılar için işe yarayabilir. Elbette kamera üzerinden yapılan analizlerin her zaman tamamen kesin sonuçlar vermesi beklenmemeli. Ancak günlük kullanımda hızlı bir fikir vermesi bile oldukça kullanışlı olabilir.

Visual Intelligence visionOS’a da Geliyor

Visual Intelligence yalnızca iPhone ile sınırlı kalmayacak. Apple, bu özelliği visionOS’a da getiriyor. Böylece Apple Vision Pro kullanıcıları, çevrelerindeki gerçek dünya nesneleri hakkında Siri’den bilgi alabilecek.

Bu, Vision Pro’nun uzamsal bilgisayar deneyimini daha akıllı hâle getirebilir. Kullanıcı bulunduğu ortamda bir nesneye bakıp Siri’ye ne olduğunu sorabilecek veya o nesneyle ilgili ek bilgi isteyebilecek. Yapay zekâ, dijital ekranın dışına çıkıp fiziksel dünyayı da anlamaya başlayacak.

Vision Pro’da 3D Siri Görselleştirmesi Olacak

Siri AI, visionOS üzerinde 3D bir görselleştirme ile de karşımıza çıkacak. Kullanıcılar bu Siri görselleştirmesini uzamsal ortamlarında istedikleri yere yerleştirebilecek.

Bu detay, Siri’nin Vision Pro’da yalnızca sesli bir asistan olarak kalmayacağını gösteriyor. Apple, Siri’yi karma gerçeklik ortamında görsel olarak da temsil edilen bir yardımcıya dönüştürüyor. Bu da yapay zekânın Apple’ın uzamsal bilgisayar vizyonunda önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

Görsel Üretme ve Fotoğraf Düzenleme Yetenekleri Gelişiyor

Yeni Apple Intelligence mimarisi, gerçekçi görsel oluşturma ve gelişmiş fotoğraf düzenleme özelliklerini de destekliyor. Apple’ın yeni modelleri sayesinde kullanıcılar daha kaliteli görseller oluşturabilecek ve fotoğraflar üzerinde daha gelişmiş düzenlemeler yapabilecek.

Bu, özellikle Image Playground benzeri araçların daha güçlü hâle gelebileceği anlamına geliyor. Apple, daha önce görsel üretim tarafında rakipleri kadar iddialı görünmüyordu. Yeni Gemini destekli model mimarisiyle bu tarafta daha ciddi bir adım atılmış olacak.

Görsellere Soru Sorulabilecek

Apple Intelligence’ın yeni çok modlu yapısı sayesinde kullanıcılar görseller hakkında soru sorabilecek. Bir fotoğraftaki yer, nesne, yemek veya belge hakkında Siri’ye soru yöneltmek mümkün olacak.

Örneğin bir fotoğrafa bakıp “Burası neresi?”, bir belgeye bakıp “Burada ne yazıyor?”, bir yemeğe bakıp “Bu sağlıklı mı?” gibi sorular sorabileceksiniz. Bu özellik, Siri’nin yalnızca metin ve sesle değil, görüntülerle de çalışabilen bir asistana dönüştüğünü gösteriyor.

Bazı Cihazlarda Daha Güçlü Model Kullanılacak

Apple, bazı cihazların daha yüksek güçlü bir model sürümüne erişeceğini de açıkladı. Ancak hangi cihazların bu daha güçlü modeli destekleyeceği net olarak belirtilmedi.

Bu üst seviye modelin daha iyi konuşma üretimi, daha doğru dikte ve daha güçlü doğal dil anlama gibi ek yetenekler sunacağı söyleniyor. Yani daha yeni veya daha güçlü Apple cihazlarında Siri AI deneyimi daha gelişmiş olabilir. Bu da eski cihazlarda bazı özelliklerin sınırlı kalabileceği anlamına geliyor.

Dikte ve Doğal Dil Anlama Daha İyi Hâle Gelecek

Yeni modellerin getireceği önemli iyileştirmelerden biri de dikte doğruluğu olacak. Siri, konuşulanları daha doğru yazıya dökebilecek ve doğal dili daha iyi anlayabilecek.

Bu özellikle uzun mesajlar, e-postalar ve notlar için önemli. Kullanıcıların komutlarını belirli kalıplara uydurmasına gerek azalacak. Daha gündelik, daha doğal cümlelerle Siri’ye ne istediklerini anlatmaları yeterli olacak.

Tüm Bu Yenilikler Ne Anlama Geliyor?

Apple’ın WWDC 2026 duyuruları, Siri için basit bir güncellemeden çok daha fazlası. Şirket, Siri’yi Apple ekosisteminin merkezinde çalışan, kişisel bağlamı anlayan, cihazlar arasında devam eden, kamera ile gerçek dünyayı yorumlayan ve uygulamalar arasında işlem yapabilen bir yapay zekâ asistanına dönüştürüyor.

Elbette burada büyük bir “ama” var: Bu özelliklerin ne kadarının hangi cihazlara, hangi ülkelerde ve hangi dillerde geleceği deneyimi doğrudan belirleyecek. Özellikle Siri AI’ın ilk aşamada yalnızca İngilizce sunulacak olması, Türkiye’deki kullanıcıların bu büyük dönüşümü tam anlamıyla deneyimlemek için beklemesi gerekebileceğini gösteriyor.

Yine de görünen o ki Apple, yapay zekâ yarışında bu kez daha ciddi bir adım atıyor. Siri yıllardır rakiplerinin gerisinde kalmakla eleştiriliyordu. WWDC 2026’da tanıtılan Siri AI ve yeni Apple Intelligence mimarisi ise Apple’ın bu algıyı değiştirmek istediğini açıkça ortaya koyuyor.