Sisal Şans'tan Hile İddialarına Dair Zorunlu Açıklama

Sisal Şans, 28 Eylül'de gerçekleştirilen On Numara çekilişi ile ilgili zorunlu bir açıklama yaptı. Hile iddiaları üzerine gelen açıklamada, söz konusu olayın teknik bir aksaklık nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Şirket, asılsız iddialara karşı kanuni haklarını kullanacağını söyledi.

Türkiye'de birkaç ay önce şans oyunları için yeni bir dönem başladı. Milli Piyango İdaresi, şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri, 10 yıllığına Sisal Şans'a devretti. Yani Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunları, bundan sonra Sisal Şans tarafından idare edilecekti. Ancak Sisal Şans, eylül ayının son günlerinden beri ilginç bir "fısıldama" meselesiyle gündemde.

Şirket, 28 Eylül 2020 tarihinde bir "On Numara" çekilişi gerçekleştirdi. Ancak bu çekilişe, tabiri caizse hile karıştırıldığı iddia edildi. Bazı kesimler, 8 ve 32 sayılarının ekrana yansımayan bir ses tarafından fısıldandığını iddia ettiler. Sisal Şans, ilk etapta sessiz kalmış olsa da dün akşam zorunlu bir açıklama yapmak durumunda kaldı. Yapılan açıklamalarda, bunun bir teknik aksaklık olduğu, çekilişle alakasının bulunmadığı söylendi.

Şirket tarafından yapılan zorunlu açıklamada, “Söz konusu videoda sunucumuz, kulaklığına gelen yoğun sesten ötürü reji ekibine ses ve müzik uyarısıyla bilgi vermektedir. Bu durum her canlı yayında yaşanabilecek teknik sorunlardan biridir. Sunucu tarafından reji ekibine yapılan bu bilgilendirmenin çekilişle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi. Ayrıca şirket, konuyla ilgili olarak hukuki haklarını da kullanacaklarını belirtti.

Sisal Şans'ın konuyla ilgili diğer açıklamaları ise şöyle oldu:

Sisal Şans, Türkiye çapındaki erişim ağı, şans oyunları alanındaki deneyimi ve teknik altyapısıyla oyunseverlere heyecanlı, eğlenceli ve şeffaflıktan ödün vermeyen teknolojik bir şans oyunları dünyası sunmaya devam edecektir. Kurumumuz, İtalya’da 1946’dan beri şans oyunları alanında başarıyla faaliyet gösteren, Sisal’in uzmanlığı ve Türkiye’de ilk ve tek sabit ihtimalli spor tahmin oyunu İddaa ile yazılı, görsel, işitsel ve dijital medya sektörlerinde de yatırımı bulunan Demirören Holding’in bu alanlardaki tecrübesiyle çalışmalarını sürdürecektir.

İşte çekiliş sırasında fısıldanan ses ve o sesteki sayıların şanslı top olarak düştüğü anlar