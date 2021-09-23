2021 yılına hızlı bir giriş yapan Skoda, son derece iddialı olduğu SUV modeli Kodiaq ile Top Gear adlı televizyon programında gövde gösterisi yaptı. Programın yeni bölümünde, ne kadar sağlam olduğu gösterilmek istenen Skoda Kodiaq'ın üstüne 622 kilogram ağırlığında bir helikopter iniş yaptı.

Arabanın üstüne helikopter indirilmesi Skoda'nın ilk defa yaptığı bir şey değil. Yıllar önce yayınlanan Top Gear'ın 16. sezonunun ilk bölümünde, Jeremy Clarkson Skoda Yeti'nin direksiyonuna geçmiş, seyir halinde olan SUV'nin üzerine yine aynı ağırlıkta bir helikopter indirilmişti.

Şimdi de Skoda Kodiaq'ın üzerinde aynı sağlamlık testini yapmak isteyen Çekli otomobil devi, 622 kilogramlık kırmızı renkte bir helikopteri sabit duran Kodiaq'ın üzerine indirmeye başladı. Şirket, on yıl önce Yeti'de de olduğu gibi araçta arka süspansiyonların güçlendirilmesi dışında hiçbir değişiklik yapmadığını dile getirdi.

622 kilogram ağırlığındaki Robinson R22'nin kusursuz bir şekilde Kodiaq'ın üzerine indiği anlar:

Makyaj gören yeni Kodiaq, birkaç ay önce sportif RS donanımı için Matris LED far ve 2,0 litrelik çift turbo motor güncellemesi almıştı. Yenilenen model, ilk defa Çekya'da düzenlenen Robinson Helikopter Oturumu 2021'de görücüye çıktı.

Çekilen video ile ilgili açıklama yapan Skoda, bu sefer helikopteri seyir hali yerine duran Kodiaq!ın üstüne indirmeyi tercih ettiklerini açıkladı. Helikopterin ağırlığını eşit şekilde dağıtmak isteyen şirket, tavan raylarının üzerine monte ettiği ahşap plaka sayesinde, 622 kilogram ağırlığında Robinson R22 model helikopteri kusursuz bir şekilde indirmeyi başardı.