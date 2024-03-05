Skoda'nın Türkiye Distribütörü olan Yüce Auto'nun Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, çalışanlarına tam 29 maaş ikramiye verdi. Yüce, daha önce de çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıtmıştı.

Ekonomik olarak zor günlerden geçerken, sık sık işten çıkarmalar ve küçülmeler gündem oluyor. Skoda'nın Türkiye distribütörü olan Yüce Otomotiv'de ise durumlar daha farklı. Geçtiğimiz yıl çalışanlarına 25 maaş ikramiye dağıtan Yüce Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yüce, bu yıl da çalışanlarına 29 maaş ikramiye dağıttıklarını açıkladı.

Toygun Atilla'nın köşe yazısına göre Ahmet Yüce, çalışanlarına tam 29 maaş ikramiye vermiş olsa da bu ikramiyeler ile gündeme gelmek istemiyor.(Ama getiricez) Yüca, Atilla'ya daha önce "Lütfen bana bundan sonra ne kadar ikramiye verdiğimi sorma. Ömrüm yettiği, kazancım elverdiği sürece iş arkadaşlarıma ikramiye vereceğim. Sadece bunu bil." demiş.

Pandemide de işten çıkarma yoluna gitmemişti

15 yıldır çalışanlarına ikramiye dağıtan Yüce, pandemi döneminde de çalışanlarını işten çıkarmamış, hatta o iki yıl sırasıyla 13 ve 14 maaş ikramiye ödemişti. Bu yaklaşımı ile de büyük takdir toplamıştı. Yüce'nin bu yaklaşımı firmaya çok sayıda ödül de getirdi. Daha önce dört defa Kincentric Best Employers ödülleri kapsamında dört defa En İyi İş Yeri Ödülü kazanan Yüce Otomotiv, bu anlamda dikkatleri çeken firmaların başında geliyor.

Zaman zaman firmaların ödediği yüksek ikramiyeler dikkat çekiyor olsa da ülkemizde çok sık örneğini gördüğümüz bir durum değil.