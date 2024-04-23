Opel, yeni nesil Grandland'i tanıttı. Elektrikli bir versiyona da sahip olacak otomobil, tasarımı açısından tamamen yenilendi. Otomobil artık oldukça modern ve eskisinden çok daha fazla ilgili çekecek gibi görünüyor.

Alman otomobil devi Opel, düzenlediği bir etkinlikte yeni nesil Grandland'i tanıttı. Artık elektrikli bir versiyona da sahip olan otomobil, önceki nesle kıyasla önemli ölçüde büyük. Ayrıca teknik açıdan da çeşitli iyileştirmeler içeriyor. Gelin hep birlikte 2024 model olarak lanse edilen Opel Grandland'e yakından bakalım.

Stellantis'in Peugeot 3008'de de kullanılan "STLA Medium" platformu üzerine inşa edilen otomobil, önceki nesilden 173 mm daha uzun. Ayrıca 19 mm daha yüksek ve 64 mm daha geniş. Böylelikle aracın dingil mesafesi 2.784 mm'ye çıktı ve bu da bagaj hacminde 36 litrelik artışa neden oldu.

Karşınızda 2024 model Opel Grandland

2024 model Opel Grandland, şirketin yeni nesil tasarım diline ev sahipliği yapıyor. Ancak şunu çok net bir şekilde söylemek gerekiyor ki yeni nesil Grandland, eskisini tamamen unutturacak türden. LED farlar ile arka kısımdaki ışık barı, araca oldukça şık bir görünüm kazandırmış durumda.

Yeni nesil Opel Grandland'in iç tasarımında da dikkat çeken detaylar görüyoruz. Aracın içi hem şık hem de oldukça modern bir yapıya sahip. Tam dijital gösterge ekranına ev sahipliği yapan otomobil, 16 inç boyutlu devasa bir bilgi-eğlence ekranı barındırıyor. Bilgi-eğlence ekranının hemen altında dokunmatik butonlar da görüyoruz. Opel Grandland'de vites topuzu bulunmuyor.

Kaput altına indiğimiz zamansa pek çok seçenekle karşılaşıyoruz. Bu bağlamda; 1.2 litrelik motor, içten yanmalı ve 48V hibrit destekli versiyona da sahip olacak. Ayrıca 2024 model Opel Grandland'in fişli hibrit versiyonu da bulunacak. Elektrikli Opel Grandland'de ise 73 kWh veya 98 kWh kapasiteli batarya seçenekleri olacak. Büyük batarya, 700 kilometreye varan menzil değeri sunacak.

Opel, C-SUV segmentindeki otomobili için fiyat açıklaması yapmadı. Bu bilgi için birkaç ay beklememiz gerekecek. Zira 2024 Opel Grandland, sonbahar mevsimi itibarıyla Avrupa pazarına gelecek.